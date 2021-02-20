صدور بیش از ۱۷۰۰ هنر کارت در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام فاضلی زاد بعد از ظهر امروز در مراسم نمادین اهدا هنر کارت به اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه استان کرمانشاه که با حضور استاندار در سالن شهدای دولت استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: تاکنون یک هزار و ۷۹۰ هنر کارت برای فعالان فرهنگ و هنر این استان صادر شده است.

وی به عضویت ۲ هزار و یک صد نفر در صندوق اعتباری هنر استان کرمانشاه اشاره کرد و افزود: هنر کارت برای مابقی اعضا به مرور زمان صادر خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه با بیان اینکه افراد مشمول دریافت هنر کارت از وام بلاعوض ۱۵ میلیون ریالی بهره‌مند می‌شوند، تصریح کرد: این مبلغ به منظور جبران بخشی از خسارت‌های وارد شده به دلیل شیوع کرونا به اعضای صندوق اعتباری هنر اختصاص داده شده است.

وی به مزایای دارا بودن هنر کارت اشاره کرد و ادامه داد: واریز آنی هزینه بیمه تکمیلی هنرمندان، واریز آنی کمک مستمری افراد تحت پوشش صندوق اعتباری هنر و واریز نیم درصدی امتیاز نقدی در هر خرید به هنر کارت از جمله مزایای داشتن این کارت است.

فاضلی زاد با تاکید بر اینکه هنر کارت یک بار مصرف نیست، بیان کرد: هنرمندانی که هنر کارت خود را تاکنون دریافت نکرده‌اند با در دست داشتن کارت ملی و شناسنامه می‌توانند برای دریافت مبلغ مذکور به شعب بانک آینده در سطح استان کرمانشاه مراجعه کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه با اشاره به هنرمندانی که برای دریافت هنر کارت تاکنون اقدام نکرده‌اند، گفت: این افراد می‌توانند با ارسال رزومه رسانه‌ای، قرآنی، فرهنگی و هنری خود به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی این استان نسبت به ثبت نام اقدام کنند.