خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: مدت‌هاست که ساختمان اورژانس جاده‌ای پیان که در مسیر شهر مسجدسلیمان، اندیکا و بخش سوسن است، توسط پیمانکار تکمیل شد اما به دلیل نبود نیروی انسانی و آمبولانس در انتظار بهره‌برداری است.

یکی از اهالی دهستان پیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در این خصوص اظهار می‌کند: محور ایذه پیان به عنوان یکی از پرترددترین محورهای شهرستان است که بخش سوسن و روستاهای تابع، روستاهای بخش مرکزی و شهرستان اندیکا و مسجدسلیمان نیز از این مسیر عبور می‌کنند.

وی می‌افزاید: این محور سالانه شاهد حوادث بسیار زیادی است که در نتیجه این حوادث مصدومان و فوتی‌های زیادی رقم می‌خورد که متأسفانه بیشتر فوتی‌های این حوادث به علت دیر رسیدن به مراکز درمانی هستند.

این فرد با تأکید بر اینکه با احداث پایگاه اورژانس جاده‌ای می‌توان از خسارات جانی این حوادث جلوگیری کرد، ادامه می‌دهد: در سال‌های گذشته و با همت مسئولان ملی و ستاد برکت، طرح احداث پایگاه اورژانس جاده‌ای پیان تصویب و ساختمان آن در اواسط سال ۹۸ احداث شد.

وی تصریح می‌کند: این ساختمان به دلیل تأمین نشدن تجهیزات و نیروی انسانی متخصص افتتاح نشده و مورد بهره‌برداری قرار نگرفته است و امید می‌رود که مسئولان ذی‌ربط با پیگیری‌های لازم نسبت به افتتاح و بهره‌برداری این مرکزی درمانی اقدام کنند.

افتتاح شدن پایگاه اورژانس پیان در آینده

«حسن سبزعلی زاده» بخشدار مرکزی شهرستان ایذه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در مورد خطرات جاده در مسیر اورژانس گفت: این جاده که راه ارتباطی بین بخش مرکزی ایذه با شهرهای مسجدسلیمان، اندیکا، بخش سوسن و روستاهای دیگر است که به دلیل عرض کم جاده خطراتی را دارد.

وی به حوادث رخ داده در این جاده اشاره می‌کند و می‌گوید: در این جاده حوادث ناگواری رخ داده و به دلیل نبود اورژانس جاده‌ای فعال در منطقه منجر به مرگ افرادی شده است.

سبز علی زاده اظهار می‌کند: برای راه‌اندازی هر چه سریع‌تر این اورژانس پیگیری‌هایی انجام شده است و امید می‌رود که هر چه زودتر تکلیف این پایگاه اورژانس جاده‌ای روشن شود.

«فرهاد قاعدی» مسئول پایگاه‌های اورژانس خوزستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از افتتاح شدن پایگاه اورژانس پیان در آینده نزدیک خبر داد و افزود: این پایگاه با کمک بنیاد برکت و مشارکت امور خیران ساخته شده است و به زودی به بهره‌برداری می‌رسد.

وی ادامه می‌دهد: ساختمان پایگاه از سازه‌های ۲۲۰ متری اورژانس‌های جاده‌ای است که اگر به بهره‌برداری برسد یک پایگاه به پایگاه‌های جاده‌ای شهرستان ایذه اضافه می‌شود.

به گزارش مهر، دهستان پیان با جمعیتی بالغ‌بر ۱۱ هزار نفر در غرب شهرستان ایذه قرار دارد.