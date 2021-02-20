اولین مرکز نیکوکاری و توانمندسازی حوزه درمان در کاشمر افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا آرامیان در مراسم افتتاح مرکز نیکوکاری و توانمندسازی بهداشت و درمان پیوند که با حضور فرماندار و دیگر مسئولان شهرستان و خیرین برگزار شد، گفت: تاکنون با همکاری خیران، جامعه پزشکان و کمیته امداد بیش از ۹۸۰ میلیون تومان در این مرکز هزینه شده است.

وی ادامه داد: بیش از ۴۵۰ کودک دچار سو تغذیه شناسایی شدند، که هر ماه سبد کالا بین آنان توزیع می‌شود.

آرامیان با عنوان اینکه، ۳۸۰۰ نفر از جامعه تحت حمایت کمیته امداد بیمه سلامت هستند، اظهار کرد: بیمه مکمل کمیته امداد در پرداخت هزینه‌های دارو و بستری است که تاکنون ۳۴۰ میلیون تومان در این حوزه هزینه شده است.

وی ادامه داد: هشت کپسول اکسیژن در اختیار مراکز نیکوکاری قرار داده شده است تا برای بیماران کرونایی نیازمند استفاده شود.

آرامیان اعلام کرد: اکنون ۲۲۵ بیمار صعب العلاج شناسایی شدند که نیاز به پشتیبانی مالی و درمانی دارند و امیدوارم همچون گذشته از همراهی خیران بهره مند باشیم.

وی یادآور شد: کمیته امداد کاشمر از ۸ هزار و ۹۵۰ خانوار مشتمل بر ۱۷ هزار نفر حمایت می‌کند.



