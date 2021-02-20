اختتامیه جشنواره چهارگانه بسیج هنرمندان فارس برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید میکائیلی در مراسم اختتامیه جشنواره‌های چهارگانه بسیج هنرمندان فارس افزود: هر ایده و اندیشه و انقلابی که در قالب هنر نگنجد، ماندنی نخواهد بود.

وی با تصریح اینکه یکی از اهداف سازمان بسیج هنرمندان راه‌اندازی نهضت تولید آثار فاخر با زبان هنر است، رویکردهای این سازمان تربیت محوری، آموزش محوری و تولیدمحوری است تا بتوانیم هنرمندان را در شبکه‌سازی منسجم گردهم آورده و از ظرفیت آن‌ها استفاده بهینه کنیم.

میکائیلی بیان کرد: با توجه به در پیش رو بودن هفته هنر انقلاب اسلامی و سالروز شهادت شهید آوینی برنامه‌های مختلفی را تدارک دیده‌ایم که از جمله آن‌ها می‌توان به مستند روایت فتح مربوط به استان فارس اشاره کرد که در ۹ قسمت در هفته هنر انقلاب اسلامی رونمایی خواهد شد.

وی در ادامه سخنان خود به برگزاری مراسم اختتامیه جشنواره‌های چهارگانه بسیج هنرمندان اشاره کرد و گفت: افتتاحیه این جشنواره‌ها که در هفته دفاع مقدس سال جاری کلید خوردند در سه بخش چهل سالگی دفاع مقدس، سردار سلیمانی و تجلیل از مدافعان سلامت و در ۴ گروه نمایش، عکاسی، خوشنویسی و هنرهای نمایشی برگزار شدند که امروز شاهد معرفی برگزیدگان هر بخش هستیم.

رئیس سازمان بسیج هنرمندان فارس گفت: رویکرد این سازمان در سال ۱۴۰۰ تولید محور است که این مهم را با استفاده از ظرفیت انجمن‌های ۱۰ گانه بسیج هنرمندان دنبال خواهیم کرد.

امیر جاهدی، جانشین ستاد تخصصی اقشار بسیج سپاه فجر فارس نیز در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید آوینی گفت: باید تلاش کنیم تا قدم‌های خوبی در راه اعتلای هنر متعهد برداریم.

وی با بیان اینکه زمانی عده‌ای می‌گفتند که هنر را نمی‌توان در کنار تعهد قرار داد اما رهبر معظم انقلاب فرمودند ۱۰۰ درصد هنر باید در کنار ۱۰۰ درصد اخلاق قرار گیرد، گفت: شهید آوینی در باب هنر غرب می‌گوید این هنر شیطانی است یعنی هنری که تعهد ندارد هنر شیطانی است.

جاهدی بیان کرد: وقتی که تعهد اسلامی و انقلابی در کنار ذوق هنری قرار می‌گیرد شاهد اتفاقات خوبی خواهیم بود که نظیر آن شهید آوینی است و باید تلاش کنیم تا این مسیر را تقویت کنیم.

مسئول اقشار بسیج سپاه فجر فارس با بیان اینکه بسیج هنرمندان خود را مکلف و ملزم می‌داند که در راستای ترویج هنر متعهد در جامعه گام بردارد، گفت: همچنین این سازمان خود را همکار سایر دستگاه‌های فرهنگی می‌داند چرا که با هم افزایی می‌توان کارهای فاخری برای اعتلای هنری متعهد انجام داد.