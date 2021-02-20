شهرداری شیراز قصد تیمداری حرفه ای ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی جعفری ظهر شنبه در نشستی خبری به راه‌اندازی مجدد باشگاه فرهنگی و ورزشی شهرداری شیراز با رویکرد رسمیت بخشیدن به فعالیت‌های ورزشی و هماهنگی و نزدیکی بیشتر با اداره کل ورزش و جوانان فارس و همچنین حمایت از فدراسیون‌ها و هیئت‌های ورزشی اشاره و اضافه کرد: دفتر این باشگاه در فرهنگسرای علوی به زودی رونمایی می‌شود.

جعفری همچنین از ارائه لایحه حمایت از قهرمانان و ورزشکاران در شورای شهر شیراز در روزهای آتی خبر داد و گفت: در صورت تصویب این لایحه در شورای شهر، گامی ارزشمند در راستای حمایت از قهرمانان برداشته خواهد بود.

معاون شهرداری شیراز با بیان اینکه شهر انسان محور در تقابل با شهر خدا محور نیست، انسان محوری را راهکاری برای مقابله با خودرو محوری در شهرهای بزرگ دانست.

به گفته جعفری، شهر انسان محور در مقابل شهر خودرو محور مطرح شده و بر اساس آن باید فضای محیطی شهر برای لذت بردن بیشتر شهروندان فراهم شود؛ انسانی که در شهر انسان محور مد نظر قرار دارد، یک انسان فرهنگی و مؤمن است.

وی همچنین با بیان اینکه عملکرد شهرداری شیراز در زمینه تولید محتوا و فضاسازی امسال در مناسبت‌های مختلف ملی، فرهنگی، انقلابی و مذهبی چندین برابر سال‌های گذشته بوده است، گفت: در ماه محرم ابتکاری مبنی بر عزاداری خودرویی برگزار شد که بسیار مورد استقبال شهروندان قرار گرفت.

جعفری با بیان اینکه شهروندان تفاوت‌ها را به لحاظ برگزاری مناسبت‌های مذهبی به خوبی مشاهده کردند، افزود: در دهه فجر امسال هم چهره شهر دگرگون شد و فعالیت‌ها شاخص و فاخر بود.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز به انعقاد تفاهم‌نامه با شهرهای مذهبی قم و مشهد در قالب مثلث مذهبی در آینده‌ای نزدیک اشاره و در این خصوص بیان کرد: یکی از اصلی ترین شاخصه‌های فرهنگی شیراز، وجود حرم سوم اهل بیت (ع) است که در این راستا با همکاری شهرهای مشهد و قم سطح همکاری‌ها را طی تفاهم‌نامه‌ای بین استانداران و شهرداران این شهرها افزایش خواهیم داد.

جعفری اعلام فراخوان نشان شیراز را یکی از برنامه‌های شاخص شهرداری اعلام و اضافه کرد: تاکنون ٩٠٠ طرح به دست ما رسیده و پیش‌بینی می‌شود که این تعداد به ۲۰۰۰ اثر نیز برسد، با همکاری همه سازمان‌ها و نهاد مقام معظم رهبری در فارس نشان ماندگار برای شهر شیراز طراحی و زیرساختی برای معرفی شیراز در راستای جذب گردشگران خارجی فراهم خواهد شد.

انتخاب شهروند برگزیده در شیراز

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری شیراز با بیان اینکه در حوزه اجتماعی نیز طرح شهروند برگزیده در دستور کار قرار گرفت و ایده آن توسط شورای شهر هم مصوب شد، گفت: در این برنامه طبق مصوبه شورای شهر تنها یک عنوان، به عنوان نمونه برای سال اول انتخاب و یک شهروند فعال و مشارکت جو نیز برگزیده خواهد شد.

جعفری از تمام نهادها و سازمان‌های مردم نهاد درخواست کرد که اگر شهروند فعال و مشارکت جویی در عرصه‌های مختلف وجود دارد، اسناد آن را برای این سازمان ارسال کنند.

وی معرفی و تشویق گروه‌های جهادی به مردم را یکی از اهدف اجرای این برنامه ذکر و با اشاره به خرید ۲۷ اثر شاخص و فاخر از هنرمندان شیرازی با اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیون تومان، گفت: قراردادهایی با نویسندگان شیرازی و ملی با موضوع معرفی فرهنگ و شاخصه‌های فرهنگی و فلسفی شهر شیراز برای تولید محتوا در قالب کتاب منعقد شده است که بخش عمده‌ای از این کتاب‌ها در روز شیراز رونمایی می‌شود.

معاون شهردار شیراز با بیان اینکه در یونسکو موضوع جهانی سازی بعضی از موضوعات فرهنگی مثل شهرهای خلاق که چند آیتم دارد، مطرح است، گفت: در سازمان فرهنگی شهرداری شیراز هیچ تفاهم نامه‌ای با هیچ نهاد بین‌المللی منعقد نشده است.

جعفری با بیان اینکه در خصوص سند ٢٠٣٠ باید به آنچه مقام معظم رهبری به آن انتقاد داشتند را مد توجه قرار داد نه همه مطالب، گفت: قبل از اینکه انگ همکاری با یک نهاد بین‌المللی با رویکرد ضدفرهنگی و تخریبی زده شود، باید کارها و زمینه‌های فرهنگی را بررسی کرد و اگر محتوا دچار انحراف است، اطلاع دهند؛ صرف اینکه یک نهاد بین‌المللی از موضوعی حمایت کرده به این مفهوم نیست که تمام آن برنامه دارای ایراد است.

معاون شهردار شیراز با اشاره به برگزاری نمایشگاه گردشگری که از ۵ اسفندماه در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی شیراز برگزار می‌شود، گفت: لایحه‌ای دو فوریتی در شورای شهر مطرح شده که در صورت تصویب، هماهنگی برای حضور و حمایت از این نمایشگاه انجام خواهد شد.

جعفری همچنین از توزیع ٥ هزار کارت منزلت در شیراز خبر داد و گفت: با سازمان ثبت احوال برای صدور آنلاین این کارتها در حال رایزنی هستیم و امیدواریم که شاهد تسریع در صدور و توزیع آن باشیم.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز نیز در ادامه این نشست با بیان اینکه طی ۳ سال و نیم گذشته با فعالیت‌های نسبتاً قابل قبولی در این کمیسیون روبه‌رو بوده، گفت: طرح‌های خلاق و کاربردی از سوی شورا در این کمیسیون مطرح و در صحن علنی مورد تصویب واقع شد و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز هم به به خوبی آنها را اجرا کرده است.

احمدرضا دستغیب با بیان اینکه طرح‌ها عمدتاً حول انسان مداری و فرهنگ مداری بوده است، افزود: در اجرای پروژه‌ها نیز الزام پیوست فرهنگی لحاظ شده است.

وی همچنین آموزش فرهنگ شهروندی را یکی از اصول و مبانی اجرای برنامه‌ها در شیراز ذکر و عنوان کرد: آموزش‌های مجازی در فرهنگسراها به خوبی در حال اجراست.

دستغیب با بیان اینکه یکسری از طرح‌ها برای اولین بار در شهرداری شیراز در حال اجراست، طرح شهروند برگزیده با هدف شناسایی و الگوسازی رفتارهای اجتماعی و فرهنگی شهروندان را یکی از آنها معرفی و اضافه کرد: ترمیم و مرمت مساجد و ابنیه‌های تاریخی و فرهنگی شیراز در شیراز نیز از دیگر طرح‌هاست. دو کلیسای قدیمی، یک اتشکده و یک کنیسه در شیراز وجود دارد که برای مرمت آنها ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان پیش‌بینی شده است.

بازسازی و بهسازی آرامستان دارالسلام

وی به بازسازی و بهسازی آرامستان دارالسلام هم اشاره کرد و با بیان اینکه انتخاب مشاور برای فاز اول این آرامستان انجام شده است، گفت: این آرامستان گنجینه‌ای مهم برای شیراز محسوب می‌شود.

دستغیب ادامه داد: طرح آرامستان مشاهیر و مفاخر در دستور کار کمیسیون فرهنگی شورای شیراز قرار دارد و زمینی یک هکتاری در ورودی آرامستان دارالرحمه نیز برای آن شناسایی شده که اکنون به عنوان پارکینگ و فضای سبز استفاده می‌شود.

به گفته رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر شیراز، در بودجه سال آینده شهرداری مبلغ ۲ میلیارد تومان برای خرید آثار هنری هنرمندان شیرازی در نظر گرفته شده و امسال نیز در قالب این طرح ۲۷ اثر به ارزش ۵۰۰ میلیون تومان خریداری شده است.

وی در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چرا این بودجه صرف ساخت موزه‌ای در خور شأن و جایگاه شهر شیراز نمی‌شود، اظهار کرد: این بودجه کفاف ساخت موزه نمی‌دهد و اشکالی هم ندارد که ابتدا آثار ارزشمند هنرمندان خریداری شود سپس در اتاق مدیران شهری یا شهردار شیراز به نمایش در آید.