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۲ اسفند ۱۳۹۹، ۱۶:۱۲

در واکنش به ادعای رسانه صهیونیست؛

دمشق: بند محرمانه‌ای در فرایند آزادی ۳ اسیر وجود ندارد

دمشق: بند محرمانه‌ای در فرایند آزادی ۳ اسیر وجود ندارد

یک منبع سوری اخبار منتشر شده درباره وجود یک بند محرمانه در فرآیند مبادله که به آزادی سه اسیر سوری از بند رژیم صهیونیستی منجر شده را به شدت تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، یک منبع سوری اخبار منتشر شده توسط برخی از رسانه های صهیونیست درباره وجود یک بند محرمانه در فرآیند مبادله ای که به آزادی سه اسیر سوری  شامل «محمد حسین» و «طارق العبیدان» و مبارز زن «نهال المقت» از زندان‌های اشغالگر اسرائیلی انجامید را رد کرد.

این منبع تاکید کرد که هدف انتشار چنین اطلاعات ساختگی درباره وجود یک بند محرمانه در فرآیند مبادله متعلق به دریافت واکسن‌های کرونا از مقامات اشغالگر اسرائیلی، بدنام کردن فرآیند آزادی اسرای سوریه و تحریف جنبه ملی و بشردوستانه این فرآیند است.

این منبع مجدداً تاکید کرد: سوریه در برخورد با فرآیند مبادله که منجر به آزادی سه نفر از اسرای خود شد، کاملاً شفاف و روشن عمل کرده است.

منبع افزود: هدف رسانه هایی که این اخبار را مخابره می کنند، بهبود وجهه اشغالگران اسرائیلی و بُعد انسانی بخشیدن به آن است، ویژگی که فاقد آن است زیرا اراضی عربی را اشغال کرده و ساکنان را رانده است و به جنایت خود علیه ملت فلسطین، سوریه و لبنان ادامه می دهد.

در این رابطه روزنامه عبری زبان هاآرتص مدعی وجود یک بند محرمانه در توافق تبادل اسرا میان رژیم صهیونیستی و دولت سوریه شده و مدعی شده بود.

کد مطلب 5151855

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