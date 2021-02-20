به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی ظهر شنبه در حاشیه بازدید از محور سمیرم – یاسوج با اشاره به لزوم بازسازی و بهسازی این محور اظهار داشت: تأمین اعتبار مورد نیاز برای این پروژه در بودجه سال آینده صورت می‌گیرد.

وی دلیل تأخیر در بهره برداری از این پروژه را نبود اعتبار و برخی از واکنش‌های اجتماعی دانست و افزود: اعتبارات این پروژه باید از محل اعتبارات ملی تأمین شود.

نقاط برف‌گیر و صعب‌العبور از دلایل تأخیر در اجرای پروژه محور سمیرم - یاسوج

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بهره برداری از محور سمیرم – یاسوج به دلیل وجود نقاط برف گیر و صعب العبور زمان بر است، ادامه داد: از این برای بهره برداری از این پروژه استفاده از روش‌های جایگزین و به ویژه ساخت تونل را در دستور کار داریم.

وی با بیان اینکه بخشی از محور سمیرم – یاسوج در استان اصفهان و برخی دیگر در استان کهگیلویه و بویر احمد است، تصریح کرد: برای این پروژه قرارداد اولیه با پیمانکار با اعتبار ۱۰۴ میلیارد تومان منعقد شد که این قرارداد مربوط به سال ۹۷ است و با توجه به نرخ تورم الان اعتبار بیشتری را نیاز داریم.

اسلامی با تاکید بر اینکه محور سمیرم - یاسوج محوری راهبردی از شمال به مرکز و از مرکز به جنوب کشور و خلیج فارس است، افزود: تکمیل این پروژه یکی از برنامه‌های در اولویت وزارت راه و شهرسازی خواهد بود.