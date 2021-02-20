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۲ اسفند ۱۳۹۹، ۱۶:۲۳

سوخت مورد نیاز مناطق زلزله‌زده کهگیلویه و بویراحمد تامین شد

سوخت مورد نیاز مناطق زلزله‌زده کهگیلویه و بویراحمد تامین شد

سرپرست شرکت فرآورده‌های نفتی منطقه کهگیلویه و بویراحمد از تامین سوخت موردنیاز مناطق زلزله‌زده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، عزیزالله محمدی درباره وضع تأمین سوخت مورد نیاز برای متقاضیان گفت: هم‌اکنون سوخت کافی شامل نفت‌سفید و فرآورده‌های دیگر در شهر سی‌سخت ذخیره شده است.

وی با اعلام آمادگی برای در اختیار قرار دادن سوخت به افراد متقاضی، عنوان کرد: هم‌اکنون مراجعه کننده‌ای برای دریافت سوخت نداشته‌ایم، اما در صورت نیاز مواد سوختی ذخیره شده در مخزن‌ها از طریق فروشندگی‌ها و با مراجعه‌های مردم به آنها، عرضه می‌شود.

سرپرست شرکت فرآورده‌های نفتی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه ذخیره مناسب فرآورده‌های نفتی در شهر سی‌سخت و روستای کریک وجود دارد، گفت: در روزهای گذشته تقاضاهایی برای دریافت فرآورده در دیگر نقاط استان دریافت شد که برای تأمین آن مشکلی وجود ندارد.

محمدی تاکید کرد: سوخت کافی در جایگاه‌های شهرهای یاسوج و سی‌سخت ذخیره‌سازی شده و در این باره مشکلی نداریم.

شامگاه چهارشنبه هفته گذشته (۲۹ بهمن‌ماه) ساعت ۲۲ و پنج دقیقه زمین لرزه‌ای ۵.۶ ریشتری شهر سی‌سخت، مرکز شهرستان دنا در استان کهگیلویه و بویراحمد را لرزاند؛ خوشبختانه این زمین لرزه آسیب جانی نداشت، اما ۶۳ نفر مصدوم شدند.

کد مطلب 5151867

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