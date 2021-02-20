به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، مراسم امضای تفاهمنامه همکاری نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صبح امروز شنبه ۲ اسفند با حضور ابراهیم صادقی‌فر معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شهریار احمد بیگی مدیرکل دفتر فرهنگی وزارت تعاون و علیرضا مختارپور دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، امین متولیان معاون برنامه ریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات نهاد کتابخانه‌ها، مهدی رمضامی معاون توسعه کتابخانه‌ها و ترویج کتابخوانی نهاد کتابخانه‌ها، هوتن والی‌نژاد معاون اداری و مالی نهاد کتابخانه‌ها، هادی آشتیانی، مدیرکل امور فرهنگی نهاد و مهدی توکلیان مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل نهاد کتابخانه‌ها در سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی پارک‌شهر برگزار شد.

مختارپور در ابتدای این‌مراسم، با اشاره به حضور فعال و موثر ابراهیم صادقی‌فر در جلسات شورای فرهنگی عمومی و دغدغه‌مندی وی در این‌حوزه گفت: همان‌گونه که مستحضر هستید نهادهای فرهنگی خصوصا نهادهایی که با فرهنگ عمومی سر و کار دارند، در صورتی می‌توانند موفق باشند که یک پیوند وثیق و عمیق با همه نهادها و دستگاه‌های دولتی و عمومی و حتی دستگاه‌های خصوصی فعال در این حوزه داشته باشند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مخاطبانی کثیر با ظرفیت‌های گسترده‌ای دارد و هرچه بتوانیم کمک کنیم تا ظرفیت‌های این دو نهاد را به هم متصل کنیم، نتیجه آن کمک به ارتقاء سطح فرهنگی مخاطبان ما خواهد بود.

وی با ابراز خرسندی از انعقاد این تفاهمنامه افزود: اگر جامعه ما و طیف گسترده‌ای که ذیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار می‌گیرند، هر کدامشان در یک ماه حتی چند صفحه بیشتر کتاب بخوانند، یک رشد تصاعدی هم از نظر سرانه مطالعه و هم از نظر ارتقاء سطح فرهنگی جامعه ایجاد خواهند کرد. امیدوار هستیم این تفاهمنامه نیز مانند سایر تفاهمنامه‌هایی که بر اجرای آن بسیار تأکید داریم، بتواند در یک بازه زمانی ۴ یا ۶ ماهه گام‌های موثری را طی کند و در جلسه‌ای دیگر میزان پیشرفت، موفقیت‌ها و نقاط ضعف احتمالی را ارزیابی کنیم.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با اشاره به استقبال گسترده عمومی مردم از جشنواره کتابخوانی رضوی، گفت: این جشنواره آمار بسیار ارزشمندی مبنی بر مشارکت بیش از یک میلیون و نیم را به دست آورد و یک زیرساخت برای برگزاری این مسابقه به صورت الکترونیک فراهم کرد که اگر قصد داشته باشیم مسابقات کتابخوانی را در میان اقشار مختلف و طیف‌های ذیل این وزارتخانه برگزار کنیم، می‌توانیم از این زیرساخت ایجاد شده بهره‌برداری لازم را داشته باشیم.

مختارپور با تأکید بر گستره جامعه تحت پوشش این وزارتخانه گفت: بر اساس آماری که ارائه کردید جامعه ذیل این وزارتخانه تقریبا بیش از نیمی از جمعیت کل کشور را دربرمی‌گیرد که این تعداد جمعیت کمی نیست؛ خوشبختانه زیرساخت‌های الکترونیکی نهاد کاملا به روز است و افراد می‌توانند وارد پایگاه اطلاع‌رسانی نهاد شوند و کتابخانه های نزدیک خود را شناسایی کنند و کتاب‌هایی که در آن کتابخانه وجود دارد را ببینند و سفارش دهند و کتابخانه آن کتاب‌ها را به دست آنها می‌رساند. در حوزه نابینایان نیز بیش از یک سال و نیم است که با توجه به محدودیت و توقف فعالیت دستگاه‌های مربوط به این حوزه، نهاد برای تأمین و تولید منابع مورد نیاز نابینایان پیشگام شده است. همچنین اخیرا دوستان ما در معاونت توسعه کتابخانه‌ها و ترویج کتابخوانی به تدریج در تمامی استان‌ها در حال راه اندازی طرح «پیک کتاب» هستند که اغلب مخاطبان آن را بازنشستگانی تشکیل می‌دهند که امکان مراجعه به کتابخانه را ندارند.

وی با اشاره به سابقه حضور فعال بازنشستگان در محافل ادبی کتابخانه‌ها گفت: امروز هم بیش از یکسال است که ما محافل ادبی نهاد را راه اندازی کردیم که از زمان شیوع کرونا به صورت مجازی ادامه پیدا کرده است؛ بر این اساس می‌توان محافل ادبی مختص اقشار و جامعه ذیل این وزارتخانه را تشکیل داد. همچنین زمینه های متعدد دیگری برای همکاری وجود دارد و کار نکرده نیز بسیار است. از سوی دیگر همه این کارها نیز مبتنی بر بودجه نیست و از همین زیرساخت های موجود می‌توان بهره برد.

اتصال ظرفیت‌های دو دستگاه به نفع فرهنگ است

در بخش دوم این‌مراسم، رمضانی با اشاره به ظرفیت‌های عظیم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای همکاری‌های مشترک با نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور گفت: امیدواریم برکات انعقاد این تفاهمنامه برای طرفین موضوع و در نهایت تقویت حوزه فرهنگی و اجتماعی با محوریت کتاب و کتابخوانی مفید و موثر باشد. چراکه اتصال این وزارتخانه با نهاد کتابخانه های عمومی کشور، قطعا برکات بسیاری را درپی خواهد داشت.

معاون توسعه کتابخانه‌ها و ترویج کتابخوانی نهاد گفت: در دوره جدید مدیریت نهاد، تبدیل کتابخانه‌های عمومی به پایگاه‌های فرهنگی و اجتماعی یکی از اولویت‌های مهم بوده که با همت جمعی در نهاد و با مدیریت دبیرکل محترم، این فضا چه در فیزیک و ساختار و چه در نرم افزار و اجرا شکل گرفته و در حال پیشرفت است و این دیدگاه ضرورت همکاری این دو دستگاه در این حوزه را بیش از پیش ضرورت می‌بخشد.

تلاش برای احیای نیاز به غذای روح مردم

صادقی‌فر، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم به‌عنوان سومین‌سخنران این‌مراسم، با نقل حدیثی از حضرت علی(ع) گفت: مولای متقیان می‌فرمایند «عجب دارم از آنها که به غذای جسم خود می‏ اندیشند، اما در غذای‏ روح‏ دقت نمی‏ کنند، خوراک زیانبار را از شکم خود دور می‏ دارند، اما قلب را با مطالب مهلک آکنده می‏ کنند.» امروزه در تلاطم روزگار علاقه به کتاب و کتابخوانی به عنوان غذای روح پایین آمده و آمارهای ارائه شده نیز از پایین بودن سرانه کتابخوانی در کشور نسبت به وضعیت مطلوب حکایت دارد.

وی افزود: تلاش برای اینکه کتاب دوباره به غذای روح مردم ما تبدیل شود یک همدلی و همراهی را می‌طلبد. متاسفانه بودجه فرهنگی کشور بسیار اندک و چیزی حدود نیم درصد است که گاه این مقدار هم اختصاص پیدا نمی‌کند. این اتفاق تلخی است که در سال‌های گذشته گریبانگیر فرهنگ کشور بوده است. اما در این میان همکاری و هم افزایی دستگاه‌های فرهنگی می‌تواند به پیشبرد اهداف فرهنگی کشور کمک کند.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون ضمن ابراز خرسندی از انعقاد این تفاهمنامه همکاری گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طیف وسیعی از مخاطبان را دارد که تمام این طیف‌ها می‌توانند به عنوان مخاطبان و گروه‌های هدف نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور نیز درنظر گرفته شوند و ما آمادگی این را داریم تا به همراهی هم یک برنامه ریزی دقیق برای رسیدن به اهداف مشترک را انجام دهیم.

گامی موثر برای غنی‌سازی اوقات فراغت با محوریت کتاب

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به برخی از ظرفیت‌های این وزارتخانه گفت: حدود ۱۴ میلیون نیروی کار در حوزه کارگری ذیل این وزارتخانه هستند که با درنظر گرفتن خانواده‌های آنان جمعیت کثیری را تشکیل می‌دهند. همچنین ما چیزی قریب به ۳ هزار خانه بهداشت در کشور داریم که با تجهیز منابع فرهنگی در حال توانمندسازی آنها در حوزه کتاب و کتابخوانی هستیم. از سوی دیگر ما طیف وسیعی از بازنشستگان را داریم که می‌توانند به عنوان یکی از گروه‌های فعال مراجعه کننده به کتابخانه‌ها باشند.

وی انعقاد این‌تفاهمنامه را گامی موثر برای غنی سازی اوقات فراغت طیف گسترده‌ای از مردم عنوان کرد گفت: امروز فضای مطالعه و کتاب دیگر مانند گذشته صرفا کاغذی نیست و ما می‌توانیم از فضای جدید ایجاد شده استفاده شایسته‌ای داشته باشیم تا با پلتفرم‌هایی که در اختیار داریم کتاب‌های الکترونیکی و گویا را مورد بهره‌برداری قرار دهیم. حتی اگر نیاز به تولید محصولی در این زمینه باشد نیز ما آمادگی کامل برای همکاری مشترک داریم.

صادقی‌فر ادامه داد: ما حاضریم برای کارگران و فرزندان کارگران برنامه‌های مشترکی در قالب مسابقات کتابخوانی یا سایر برنامه‌هایی که در نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در حال اجرا است برگزار کنیم تا بر غنای فرهنگی کار خودمان بیفزاییم و هدایتگری اشتیاق این عزیزان در مسیر مطالعه باشیم.

آخرین سخنران این‌نشست، شهریار احمد بیگی، مدیرکل دفتر فرهنگی وزارت تعاون بود که گفت: ما نزدیک به ۳۵۰ خانه فرهنگ در دل کارخانه‌ها داریم و یکی از اقداماتی که امید داریم ذیل این تفاهمنامه صورت بگیرد، کمک به تجهیز کتابخانه‌های این خانه‌های فرهنگ در یک بازه زمانی کوتاه است. چراکه کارگران این کارخانه‌ها بسیار مشتاق مطالعه هستند و اگر بستر مناسب را در این فضا برای مطالعه این عزیزان ایجاد کنیم، به هدایت و تشویق این روحیه و غنی‌تر کردن اوقات این عزیزان کمک خواهیم کرد.