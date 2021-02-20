به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی دفتر ریاست‌جمهوری روسیه امروز شنبه در سخنانی اعلام کرد که هیچ‌گونه موضع متقابلی را از سوی غرب برای عادی سازی روابط با مسکوشاهد نیستیم.

سخنگوی دفتر ریاست‌جمهوری روسیه در واکنش به مواضع ضدروسی برخی سران کشورهای غربی در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت: روسیه به ایجاد روابط خوب هم با آمریکا و هم اتحادیه اروپا علاقه‌مند بوده و هست. ما برای نشان دادن اراده عادی‌سازی روابط تلاش زیادی نشان داریم.

«دیمیتری پسکوف» در این باره اضافه کرد: همیشه پیروز نمی‌شویم و همیشه شاهد (رفتار) متقابل نیستیم. اخیراً اصلاً شاهد (تمایل) متقابل نبوده‌ایم، این به اتحادیه اروپا مربوط است.

این در حالیست که رئیس‌جمهور آمریکا دیروز در کنفرانس مجازی مونیخ، روسیه را به تلاش برای تضعیف نحوه حکمرانی آمریکا متهم کرد و ادعا کرده بود که روسیه در تلاش است نحوه حکمرانی آمریکا را تضعیف کند!

این در حالیست که پس از بازالحاق شبه جزیره کریمه به روسیه بر اساس نتیجه یک همه پرسی آزاد و همچنین به دنبال مشارکت مسکو در مبارزه با تروریست های مصنوع محور غربی- عبری- عربی بنا به درخواست دولت مشروع و قانونی سوریه، کشورهای غربی در تلاش اند تا از هر روزنه ای به منظور ایجاد روسیه‌هراسی و اعمال فشار بر این کشور استفاده کنند.