آرش بهارونداحمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به قرار گرفتن استان البرز در وضعیت هشدار هواشناسی سطح نارنجی اظهار کرد: با توجه به پایداری جو در منطقه البرز مرکزی آسمانی صاف، در بعضی ساعات رشد ابر، یخبندان و در ارتفاعات و جاده‌های کوهستانی با توجه به حجم برف باریده شده ریزش سنگ و سقوط بهمن مورد انتظار است.

وی با بیان اینکه آسمان امروز صاف همراه با یخبندان صبحگاهی و در بعضی ساعات رشد ابر بوده و هوا سالم است، تصریح کرد: امروز بیشترین دمای هوا در این استان ۱۱ درجه سانتی‌گراد و کمترین دمای هوا ۲ درجه سانتی‌گراد بوده و بیشینه باد ۵ متر بر ثانیه است.

مدیرکل هواشناسی البرز خاطرنشان کرد: بر اساس بررسی و تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌های هواشناسی، فردا آسمان البرز کمی‌ابری تا نیمه‌ابری همراه با مه رقیق و در عصر در ارتفاعات بارش خفیف است و هوا سالم خواهد بود.

وی در پایان به پیش‌بینی دمای هوای فردا پرداخت و متذکر شد: فردا بیشینه دما ۱۱ درجه سانتی‌گراد و کمینه دما ۲ درجه سانتی‌گراد بوده و بیشینه باد ۵ متر بر ثانیه است.