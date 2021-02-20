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۲ اسفند ۱۳۹۹، ۱۶:۵۵

مدیر فناوری اطلاعات استانداری البرز خبر داد؛

البرز پایلوت مکاتبات الکترونیکی دولت 

البرز پایلوت مکاتبات الکترونیکی دولت 

کرج - مدیر فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری البرز از پایلوت استان در مکاتبات الکترونیکی در بستر شبکه دولت با هدف کاهش مراجعه مردم به دستگاه‌های اجرایی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی پوریانی بعد از ظهر شنبه در حاشیه بازدید از واحد الکترونیک استانداری البرز اظهار کرد: با راه اندازی ای‌مکاتبه، انجام مکاتبه‌ها با تمام دستگاه‌ها و سازمان‌ها به سهولت صورت می‌گیرد.

وی افزود: شهروندان با ایجاد سامانه مکاتبات الکترونیکی بدون مراجعه حضوری به ادارات و دستگاه‌ها درخواست‌های خود را از این طریق در تمام نقاط استان پیگیری می‌کنند.

مدیر فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری البرز  تصریح کرد: فرآیند ارائه خدمات در شبکه ای‌مکاتبه شامل پذیرش درخواست، ثبت درخواست در سامانه، ارائه کد رهگیری، پیگیری درخواست از دستگاه‌ها، اطلاع رسانی به متقاضی، ارائه پاسخ با کد ملی و کد رهگیری است.

وی تصریح کرد: با عنایت به استمرار ویروس کرونا و لزوم رعایت بهداشت و پیشگیری‌های لازم در جهت جلوگیری از انتقال این ویروس شهروندان در استان می‌توانند مکاتبات خود را از طریق آدرس زیر Http://emokatebe.ir انجام دهند .

کد مطلب 5151909

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