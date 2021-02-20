البرز پایلوت مکاتبات الکترونیکی دولت 

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی پوریانی بعد از ظهر شنبه در حاشیه بازدید از واحد الکترونیک استانداری البرز اظهار کرد: با راه اندازی ای‌مکاتبه، انجام مکاتبه‌ها با تمام دستگاه‌ها و سازمان‌ها به سهولت صورت می‌گیرد.

وی افزود: شهروندان با ایجاد سامانه مکاتبات الکترونیکی بدون مراجعه حضوری به ادارات و دستگاه‌ها درخواست‌های خود را از این طریق در تمام نقاط استان پیگیری می‌کنند.

مدیر فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری البرز تصریح کرد: فرآیند ارائه خدمات در شبکه ای‌مکاتبه شامل پذیرش درخواست، ثبت درخواست در سامانه، ارائه کد رهگیری، پیگیری درخواست از دستگاه‌ها، اطلاع رسانی به متقاضی، ارائه پاسخ با کد ملی و کد رهگیری است.

وی تصریح کرد: با عنایت به استمرار ویروس کرونا و لزوم رعایت بهداشت و پیشگیری‌های لازم در جهت جلوگیری از انتقال این ویروس شهروندان در استان می‌توانند مکاتبات خود را از طریق آدرس زیر Http://emokatebe.ir انجام دهند .