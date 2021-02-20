به ناتو و آمریکا در افغانستان نیازی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، «طیب جواد» سفیر افغانستان در روسیه امروز شنبه در مصاحبه با خبرگزاری اسپوتنیک اعلام کرد: عملیات‌های نظامی در افغانستان در حال حاضر تقریباً به طور صد در صد توسط نیروهای مسلح افغانستانی انجام می‌شود و این به مفهوم آن است که حضور نیروهای خارجی (نیروهای آمریکایی و ناتو) دیگر لزومی ندارد؛ زیرا نیروهای بین‌المللی دیگر نمی‌جنگند.

سفیر افغانستان در روسیه در ادامه اضافه کرد: نقش نیروهای بین‌المللی وابسته به ناتو و نیروهای آمریکا در مبارزه با گروه طالبان و تروریست‌ها به طور چشمگیری کاهش یافته است‌. به همین دلیل، به اعتقاد من حضور نیروهای آمریکا در افغانستان اهمیت خاصی برای انجام عملیات نظامی ندارد.

وی در ادامه افزود: همزمان از پیمان آتلانتیک شمالی و آمریکا انتظار داریم رویکردی مسئولانه در ارتباط با خروج نیروهایشان داشته باشند و همچنین به حمایت مالی از همه دستگاه‌های امنیتی در افغانستان ادامه دهند.

این در حالیست که دومین دُور از روند مذاکرات صلح دولت افغانستان با گروه طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر ۷ ژانویه ۲۰۲۱ آغاز شد؛ اما هیئت‌های مذاکره کننده پیرامون پیشرفت در این مذاکرات هیچ بیانیه امیدوار کننده‌ای را منتشر نکرده‌اند.

گفتنی است ائتلاف به سرکردگی آمریکا به بهانه‌های واهی مبارزه با تروریسم در سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۳ به کشورهای افغانستان و عراق حمله کرد؛ تجاوزی که جز افزایش خشونت‌ها و ناآرامی‌ها در این دو کشور نتیجه‌ای به همراه نداشت.

بر اساس توافق میان طالبان و آمریکا در دوحه قطر، نیروهای اشغالگر خارجی باید تا پایان ماه مارس سال جاری میلادی خاک افغانستان را تَرک کنند؛ توافقی که کشورهای غربی عضو ناتو دائماً در تلاش برای نقض آن به بهانه‌های مختلف هستند.

از سوی دیگر و با تشدید حوادث امنیتی پس از وقوع سلسله انفجارهای اخیر در افغانستان، محور غربی به ویژه کشورهایی که نیروهای اشغالگر خود را در قالب اعضای ناتو در این کشور مستقر کرده اند، با بهانه‌های مختلف به دنبال نقض توافق آمریکا با طالبان برای خروج از افغانستان هستند.