  1. استانها
  2. ایلام
۲ اسفند ۱۳۹۹، ۱۷:۰۳

فرمانده سپاه امیرالمؤمنین(ع) استان ایلام تاکید کرد؛

لزوم استفاده از ظرفیت بسیج برای رفع محرومیت شهرستان هلیلان

لزوم استفاده از ظرفیت بسیج برای رفع محرومیت شهرستان هلیلان

ایلام-فرمانده سپاه امیرالمؤمنین(ع) استان ایلام بر لزوم استفاده از ظرفیت بسیج برای رفع محرومیت شهرستان هلیلان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جمال شاکرمی بعدازظهر شنبه در جلسه معرفی فرمانده سپاه ناحیه هلیلان که با حضور فرماندار و اعضای شورای تامین این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: سپاه خدمت به مردم را وظیفه خود می‌داند و زیر سایه مقام معظم رهبری و تحت زعامت فرماندهی معظم کل قوا و با اجرای فرامین و دستورات ایشان در تمامی سختی‌ها و گرفتاری‌ها از جمله سیل، زلزله و ویروس منحوس کرونا در کنار مردم بوده و جانفشانی کرده و با جدیّت و تمام ظرفیت پای مردم و نظام انقلاب اسلامی ایستاده است.

وی تصریح کرد: سپاه ناحیه هلیلان امروز در کنار مردم شهرستان هلیلان دارای ساختار و تشکیلات تشکیل شده است.

فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام اضافه کرد: باید با همراهی و همدلی و استفاده از ظرفیت بسیج، پایگاه‌های بسیج، جریان‌های انقلابی و در کنار هم، برای رفع محرومیت شهرستان هلیلان قدم برداریم.

در پایان این مراسم سرگرد پاسدار فرزاد ملکی به عنوان فرمانده سپاه ناحیه هلیلان معرفی شد.

کد مطلب 5151918

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه