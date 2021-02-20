لزوم استفاده از ظرفیت بسیج برای رفع محرومیت شهرستان هلیلان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جمال شاکرمی بعدازظهر شنبه در جلسه معرفی فرمانده سپاه ناحیه هلیلان که با حضور فرماندار و اعضای شورای تامین این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: سپاه خدمت به مردم را وظیفه خود میداند و زیر سایه مقام معظم رهبری و تحت زعامت فرماندهی معظم کل قوا و با اجرای فرامین و دستورات ایشان در تمامی سختیها و گرفتاریها از جمله سیل، زلزله و ویروس منحوس کرونا در کنار مردم بوده و جانفشانی کرده و با جدیّت و تمام ظرفیت پای مردم و نظام انقلاب اسلامی ایستاده است.
وی تصریح کرد: سپاه ناحیه هلیلان امروز در کنار مردم شهرستان هلیلان دارای ساختار و تشکیلات تشکیل شده است.
فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام اضافه کرد: باید با همراهی و همدلی و استفاده از ظرفیت بسیج، پایگاههای بسیج، جریانهای انقلابی و در کنار هم، برای رفع محرومیت شهرستان هلیلان قدم برداریم.
در پایان این مراسم سرگرد پاسدار فرزاد ملکی به عنوان فرمانده سپاه ناحیه هلیلان معرفی شد.
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