به گزارش خبرنگار مهر، خدابخش مرادی‌نافچی بعد از ظهر در کارگروه اجتماعی، فرهنگی و سلامت استان که در محل استانداری زنجان برگزار شد، با بیان اینکه یکی از نیازهای اساسی امروز، ورود بموقع به مسائل اجتماعی است تا جوامع کمتر مورد آسیب قرار گیرند، افزود: در همین راستا دستگاه‌های اجتماعی و فرهنگی باید این موارد را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند.

وی با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی، مدیران باید به صورت هنرمندان وارد موضوعات مختلف اجتماعی شده و از وارد آمدن آسیب به بخش‌های مختلف جامعه جلوگیری کنند، تصریح کرد: با توجه به اهمیت موضوع و لزوم پرداختن به مسائل اجتماعی، در همین راستا ۲ میلیارد و ۸۳۰ میلیون تومان اعتبار به حوزه فرهنگی و اجتماعی استان تخصیص پیدا کرده است.

مرادی نافچ با یادآوری اینکه اگر به دنبال بالندگی و پویایی جامعه هستیم، نباید فراموش کنیم که رسیدن به این مهم در گرو حفاظت جامعه از آسیب‌های مختلف است، ادامه داد: مدیران در این عرصه وظیفه حساسی بر عهده دارند؛ چرا که باید بتوانند از ظرفیت‌ها و فرصت‌های به دست آمده به بهترین شکل ممکن استفاده کنند تا جلوی آسیب‌های اجتماعی را بگیرند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار زنجان با اشاره به اینکه نقش دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی در موضوع مقابله و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا بسیار حساس است، اظهار کرد: مدیران دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی استان باید با ظرفیت‌سازی‌های لازم به گونه‌ای عمل کنند که رعایت پروتکل‌های بهداشتی در جامعه جدی گرفته شده و عادی‌انگاری در این خصوص رواج پیدا نکند.

مرادی‌نافچی با بیان اینکه با توجه به تاثیر بیماری کرونا در عرصه‌های مختلف، موضوع ویروس کووید – ۱۹ باید به عنوان یکی از برنامه‌های اولویت‌دار در برنامه همه دستگاه‌ها قرار گیرد، بیان کرد: بی‌تردید وقتی اعتباری به بخشی تخصیص پیدا می‌کند، این به معنای تاثیرگذاری آن بخش بوده و به همین مدیران دستگاه‌های مختلف باید همواره به دنبال جذب سهم استانی از دستگاه‌های خود باشند.