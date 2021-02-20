افزایش نگران کننده روند ابتلا و فوتی کرونا در هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی عصر شنبه در جلسه ستاد استانی کرونا در هرمزگان با بیان اینکه در هرمزگان طی ماه‌های گذشته با رعایت پروتکل ها از سوی مردم و تلاش اعضای ستاد مدیریت بیماری کرونا، این بیماری در استان تا حد قابل قبولی کنترل شد، اظهار داشت: متاسفانه طی دو هفته اخیر شرایط استان شرایط در حال تغییر است و روند مراجعه بیماران سرپایی، بستری و فوتی ها افزایش نگران کننده ای داشته است.

وی افزود: کاهش حساسیت ها از سوی مردم و برگزاری مراسم های مختلف از علل اصلی توسعه این بیماری در سطح استان است.

استاندار هرمزگان ضمن تذکر جدی به دستگاه های اجرایی و نهادهایی که بدون رعایت دستورالعمل ها و مجوز دانشگاه علوم پزشکی اقدام به برگزاری مراسم‌ها و همایش می کنند، تصریح کرد: بسیاری از مراسم‌هایی که در دستگاه های اجرایی و برخی از نهادها اجرا می شود غیرضروری است و باید از برگزاری مراسم های و آیین های غیرضروری پرهیز شود.

همتی اضافه کرد: مراسم هایی که با مجوز دانشگاه علوم پزشکی برگزار می شود باید با تعداد محدود نفرات و رعایت کامل دستورالعمل ها برگزار شود.

استاندار هرمزگان با تأکید بر پرهیز مردم از برگزاری مراسم عروسی و دورهمی ها، گفت: با توجه به ایام ماه مبارک رجب و شعبان و همچنین در پیش بودن سال نو، انتخابات شوراها و ریاست جمهوری، این نگرانی وجود دارد که آمار مبتلایان و فوتی طی اسفندماه در استان افزایش پیدا کند و دوره سخت شیوع بیماری کرونا را در پیش رو داشته باشیم که از مردم انتظار داریم مراسم ازدواج و دورهمی ها را برگزار نکنند چرا که شرکت در این مراسم ها، خطر توسعه ویروس کرونا را افزایش می دهد.

وی عنوان کرد: بر اساس آمار دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بسیاری از افرادی که در اثر ابتلا به کرونا فوت کرده اند در مراسم های مختلف مانند عروسی، ختم و دورهمی به این بیماری مبتلا شده اند.

همتی با اشاره به مراجعه مردم به مراکز خرید در ایام پایانی سال، بیان داشت: شهروندان حتی الامکان باید در ساعاتی که حجم رفت و آمدها کمتر است به مراکز خرید مراجعه کنند و برای پیشگیری از ازدحام در مراکز خرید و تجمعات غیرضرور، محدودیت تردد ها از ساعت ۱۰ شب تا ۳ بامداد اعمال می شود و با متخلفان طبق قانون برخورد و مجازات خواهند شد.

استاندار هرمزگان با اشاره به اقدامات پیشگیرانه و محدودیت های اعمال شده برای جلوگیری از ورود گردشگران ومسافران مبتلا به کرونا به استان، خاطرنشان کرد: از دو هفته گذشته تا کنون، اکیپ هایی در مبادی ورودی استان مستقر هستند و با افزایش دامنه تست های کرونا در بنادر استان، نزدیک به سه هزار تست در مناطق مختلف از گردشگران و مسافران گرفته شد که نتیجه آزمایش هشت نفر از آنها مثبت شد و قرنطینه شدند.

وی با اشاره به توسعه نظارت ها در پروازهای ورودی به استان به ویژه از مبدأ خوزستان، گفت: با توجه به مراوداتی که بین دو استان هرمزگان و خوزستان وجود دارد، نظارت بر وسایل نقیله عمومی و پروازهای ورودی از مبدأ خورستان تشدید می شود و با هماهنگی های انجام شده، مقرر شد نمونه گیری از افرادی که قصد خروج از خوزستان به مقصد سایر شهرهای کشور دارند انجام شود و اگر در مبدأ نمونه گیری انجام نشود، به محض ورود به استان از افراد نمونه گیری می شود و در صورت مثبت شدن آزمایش کرونا، باید با هزینه شخصی به قرنطینه اجباری بروند.

همتی، نقش مردم در کنترل و مهار ویروس کرونا طی ماه های اخیر بسیار مهم ارزیابی و عنوان کرد: آنچه که موجب موفقیت همه ما طی چند ماه گذشته شده، همکاری خیلی خوب مردم در تمامی شهرها و روستاها، نهادها و بنگاههای تولیدی است که با همراهی با برنامه های ستاد مدیریت بیماری کرونا، اجازه ندادند این بیماری که توسعه پیدا کند.

استاندار هرمزگان تأکید کرد: با توجه به نزدیکی به پایان سال، فرمانداران باید دامنه نظارت های خود را توسعه دهند.

وی، با اشاره به خیز آماری کرونا در شهرستان بستک، گفت: با توجه به آماری که امروزدر ستاد استانی ارائه شد، بخش هایی از شهرستان بستک به مدت یک هفته قرنطینه خواهد شد.

همتی همچنین ضمن ابراز همدردی با خانواده طیبه صادقیان شهید مدافع سلامت، اضافه کرد: طبق برنامه ملی، واکسیناسیون به ترتیب گروه های پرخطر در استان انجام می شود و در گام نخست نیز ۸۰ نفر از کادر پزشکی استان که به صورت مستقیم با مبتلایان بیماری کرونا در بیمارستان ها ارتباط دارند، واکسن دریافت کردند.