به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری بعدازظهر شنبه در پنجاه و هشتمین نشست ستاد استانی مبارزه با کرونا ضمن ابراز نگرانی از روند کرونا نسبت به فراگیری این بیماری در استان هشدار داد و اظهار کرد: عواملی که امروز استان را در بحث کرونا تهدید می‌کند علاوه بر کاهش میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی و ساده انگاری خطر کرونا در جامعه، یکی وضعیت خراب و نگران کننده کرونا در استان‌های همسایه و دوم وضعیت بحرانی کرونا در کشور عراق است.

وی در ادامه خواستار مراقبت و کنترل بیشتر تردد شهرستان‌های نزدیک به استان‌های همسایه و مرز شد و افزود: امروز شاهد خیز کرونا در این مناطق به ویژه در شهرستان‌های همسایگی خوزستان و لرستان هستیم و این یک زنگ هشدار و خطر برای کل استان است.

نوذری با تاکید بر افزایش نظارت‌ها و رعایت پروتکل‌های بهداشتی در مرز مهران یادآور شد: تمامی مسافران ورودی از عراق به مرز مهران با توجه به شیوع کرونای جهش یافته، باید تست کرونا دهند.

وی اضافه کرد: تا زمان تصمیم گیری نهایی در مورد مرز مهران، نظارت‌ها بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی باید در این مرز اتخاذ شود.

وی ادامه داد: نتیجه تصمیمات کمیته امنیتی و انتظامی استانداری ایلام در خصوص اعمال ممنوعیت‌های تردد در مرز مهران به عنوان مصوبه نهایی تصمیم گیرهایی در خصوص این مرز خواهد بود.

زنگ خطر برای استان به صدا درآمده است

سرپرست استانداری ایلام با عنوان این مطلب که ورود خودروهای شخصی غیر بومی به شهرهای جنوبی ایلام ممنوع است، افزود: الان ۱۱ شهرستان استان خوزستان وضعیت قرمز دارند و شهرستان‌های دهلران، مهران و دره شهر و آبدانان نقاط حساس استان قلمداد می‌شود که فرمانداران این مناطق بایست با حساسیت ویژه موضوعات را دنبال کنند.

وی بیان کرد: ورود تمامی خودروهای شخصی با پلاک غیر بومی به شهرستان‌های جنوبی استان از فردا به مدت یک هفته ممنوع است اما تردد وسایل نقلیه عمومی، حمل بار با انجام غربالگری و تست کرونا بلامانع است.

نوذری در ادامه با عنوان این مطلب که با نارنجی شدن شهرستان دره شهر زنگ خطر برای استان به صدا درآمده است، گفت: واقعیت این است که هم مردم و هم مسئولان مربوطه به درستی دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های بهداشتی را رعایت و نظارت نکرده‌اند که امروز چند شهرستان ما از حالت آبی به زرد و یک شهرستان از زرد به نارنجی تبدیل شده است.

وی با عنوان این مطلب که اگر امروز وضعیت کرونا را مدیریت نکنیم فردا خیلی دیر خواهد شد، تاکید کرد: در اجرای دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های بهداشتی بایست تعارفات و ملاحظه کاری را کنار گذاشت.

سرپرست استانداری ایلام در ادامه خواستار تشدید نظارت‌ها بر روند اجرای مصوبات در استان شد و گفت: به شدت محدودیت‌ها در مناطق زرد و نارنجی استان اعمال می‌شود و قصور در اجرای مصوبات و عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی پیگرد قانونی دارد.