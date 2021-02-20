بیش از ۱۱۶ هزار صندوق صدقه در کرمانشاه وجود دارد

محسن رخصی بعد از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بیش از ۱۱۶ هزار صندوق صدقه بزرگ در معابر، متوسط در ادارات و کوچک در منازل مسکونی استان کرمانشاه وجود دارد.

وی به واریز صدقات در ۱۱ ماهه ابتدایی سال جاری اشاره کرد و افزود: پنج میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان صدقه در مدت مذکور توسط مردم استان کرمانشاه به صندوق‌ها واریز شده که میانگین صدقه پرداختی این استان ۴۶۵ میلیون تومان در ماه است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه تصریح کرد: هم اکنون حدود ۱۱۲ هزار مشترک صندوق صدقات خانگی در استان کرمانشاه وجود دارد که ۸۰ درصد صدقات مردمی از این صندوق‌های کوچک خانگی جمع‌آوری می‌شود.

وی با اشاره به بهره‌گیری از روش‌های نوین و الکترونیک در جمع‌آوری صدقات ادامه داد: یکی از تازه‌ترین روش‌های جمع‌آوری صدقات استفاده از دستگاه‌های کارت‌خوان اندرویدی برای تخلیه الکترونیکی صندوق‌های صدقات خانگی است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه تصریح کرد: در این روش نیروهای تخلیه گر صندوق‌های صدقه با مراجعه به درب منازل مشترکین و تخلیه صندوق‌ها، رسید الکترونیکی وجوه دریافتی را به صورت آنی برای این مشترکان صادر می‌کنند.

رخصی افزود: در این روش مشترکین صدقاتی که فاقد صندوق فیزیکی بوده و یا خواهان پرداخت صدقات به صورت الکترونیکی هستند می‌توانند میزان صدقه مورد نظر خود را از طریق کارت بانکی پرداخت کنند.

وی خاطرنشان کرد: صدقات مردمی در اموری همچون درمان، تحصیل، معیشت و مسکن برای نیازمندان و خانواده‌های تحت حمایت هزینه می‌شود.