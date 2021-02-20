تامین اعتبارات جاری استان فارس از طریق فروش املاک مازاد

به گزارش خبرنگار مهر، عنایت الله رحیمی عصر شنبه در شورای توسعه و برنامه ریزی استان فارس بیان کرد: دستگاه‌های اجرایی دارای املاک مازادی هستند که می‌توانند با فروش این املاک نسبت به تأمین اعتبارات لازم برای جبران کاهش اعتبارات جاری خود اقدام کنند.

وی اضافه کرد: با توجه به کاهش قیمت املاک، دستگاه‌های اجرایی باید نسبت به ارزش گذاری مجدد املاک مازاد خود اقدام کنند تا امکان فروش و بهره‌برداری از این اعتبارات فراهم گردد.

به گفته استاندار فارس املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی حداقل باید ٣٠ درصد کاهش قیمت را داشته باشند زیرا قیمت‌مسکن‌در جامعه به همین اندازه کاهش یافته است.

او در خصوص اسناد خزانه اسلامی نیز تاکید کرد: ماهیت اسناد خزانه اسلامی برطرف کننده بدهی‌های دستگاه‌های اجرایی و پیمانکاران طرح‌های عمرانی است و دستگاه‌های اجرایی می‌توانند از این ظرفیت در راستای تسویه حساب با پیمانکاران خود اقدام کنند.

رحیمی ادامه داد: سه بیمارستان در حوزه بهداشت و درمان استان توانستند با توجه به ارائه مستندات نسبت به دریافت اسناد خزانه اسلامی اقدام کنند.

او گفت: جذب ۴۹ درصدی اسناد خزانه اسلامی در استان فارس مناسب نیست و باید دستگاه‌های اجرایی در فرصتی که باقی مانده است نسبت به جذب این اسناد اقدام کنند.

استاندار تاکید کرد: با توجه به هماهنگی‌های صورت گرفته این امکان وجود دارد که سال مالی تا تیرماه سال آینده انبساط یابد از این رو فرصت جذب اسناد خزانه اسلامی نیز افزایش می‌یابد و دستگاه‌های اجرایی فرصت دارند تا نسبت به جذب این اسناد اقدام کنند.

به گفته استاندار فارس با توجه به تغییر اقلیم و افزایش توانمندی‌های استان فارس در حوزه‌های مختلف طرح مطالعاتی و پژوهشی استان فارس بایستی توسط بخش خصوصی انجام می‌گردد و در این طرح پژوهشی تمامی مزیت‌های استان نیز وارد شود.