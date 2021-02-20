اجرای طرح ضربتی پلیس در مناطق آلوده و جرم خیز شهر ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، دلاور القاصی مهر اظهار کرد: در ادامه روند پاکسازی مناطق آلوده و مبارزه بی امان با فروشندگان و توزیع کنندگان مواد مخدر در شهر ایلام، ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با همکاری ماموران انتظامی شهرستان ایلام و تعامل با دستگاه قضائی این طرح را به مرحله اجرا درآوردند.

وی افزود: کارآگاهان پلیس، پس از انجام کارهای اطلاعاتی و شناسایی نقاط آلوده و پاتوق‌های فروش و مصرف مواد مخدر، ۱۶ نفر از فروشندگان مواد مخدر، یک سارق را دستگیر و ۴ دستگاه خودروی سواری را متوقف و روانه پارکینگ کردند.

فرمانده انتظامی استان ایلام، ادامه داد: در بازرسی از پاتوق‌های شناسایی شده مقدار بیش از هفت کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شد.

وی تصریح کرد: در راستای مطالبات مردمی اجرای طرح پاکسازی نقاط آلوده و ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد جدی با قاچاقچیان و خرده فروشان مواد مخدر به صورت شبانه روز در دستور کار مجموعه انتظامی استان ایلام قرار دارد.

القاصی مهر در خاتمه با بیان اینکه این فعالیت قاچاقچیان مغایر با سلامت جامعه و موجب فروپاشی خانواده‌ها و جوانان می‌شود از شهروندان خواست تا هرگونه فعالیت فروشندگان مواد مخدر را سریعاً به مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.