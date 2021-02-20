آمار بیماران بستری شده در آذربایجان غربی از مرز ۵۰۰ نفر گذشت

جواد آقازاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در ۲۴ ساعت گذشته ۳۰۰ نفر در استان به بیماری کرونا مبتلا شدند که ۱۲۱ نفر از آنها در مراکز درمانی بستری شدند، افزود: با بستری شدن ۱۲۱ بیمار جدید، مجموع بیماران بستری در بیمارستان‌های استان به ۵۰۷ نفر رسید.

وی با بیان اینکه از بیماران بستری شده ۱۳۰ نفر در بخش "مراقبت‌های ویژه" بستری و ۳۱ نفر نیز از دستگاه تنفس مصنوعی استفاده می‌کنند، گفت: در این مدت فوتی با تست مثبت گزارش نشده، اما با جان باختن دو بیمار محتمل، شمار جان باختگان این بیماری به سه هزار و ۵۹۱ رسید.

آقازاده با اشاره به اینکه از ابتدای شیوع ویروس کرونا ۱۱۱ هزار و ۴۲۵ نفر در استان به بیماری کووید ۱۹ مبتلا شده اند، گفت: آذربایجان غربی یکی از استان‌های با بیشترین میزان ابتلاء و فوتی بر اثر کرونا در کشور به شمار می‌رود و با وجود سهم جمعیتی چهار درصدی، سهم مبتلایان و فوت شدگان در استان نسبت به کشور به ترتیب ۷.۱ و ۶.۱ درصد است.

آقازاده با اشاره به وجود هفت شهرستان آذربایجان‌غربی در وضعیت نارنجی و هشت شهر دیگر در وضعیت زرد، گفت: با وجود اینکه شهرهای چالدران و پلدشت در آذربایجان‌غربی در شرایط آبی هستند ولی متأسفانه طبق آخرین ارزیابی انجام شده، شهرهای ارومیه، نقده، اشنویه، خوی و میاندوآب، ماکو و شوط در وضعیت نارنجی و شهرهای سلماس، پیرانشهر، تکاب، چایپاره، سردشت، مهاباد، بوکان و شاهین دژ در وضعیت زرد قرار گرفتند.