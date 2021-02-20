کانون ویروس انگلیسی در خوزستان/باید مرزهای غربی را ببندیم

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید نمکی، گفت: ویروس جدید انگلیسی امروز فراتر از مواردی است که از بیرون آمده و همانطور که قبلاً گفته بودم این ویروس در کل کشور در گردش است. هفته گذشته گزارش‌هایی داشتیم مبنی بر مرگ و میر در استان قزوین و البرز که من دوشنبه به قزوین رفتم و ستاد استانی را به همراه استاندار و رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین و البرز تشکیل دادم که تصمیمات بسیار خوبی گرفته شد و امروز می‌توان به جرأت بگویم که با کمک و پشتکار شبانه روزی همکارانم در دو دانشگاه و همچنین در استانداری‌های این دو استان و…، ما وضعیت را در این دو استان ثابت می‌بینیم و امیدوارم شیوع و گسترش بیشتری نداشته باشند.

وی افزود: گرفتاری عمده‌ای در استان خوزستان پیدا کردیم که خواب و خوراک را از ما و همکارانمان گرفته است. متأسفانه در شادگان به عنوان اولین کانون و سپس در رامهرمز، اهواز و آبادان و قسمت‌های جنوب و به خصوص غرب استان خوزستان به شدت گرفتار شدیم. همانطور که قبلاً گفتم این ویروس به مراتب سرکش‌تر و مهاجم تر از ویروس قبلی است و همانطور که گفتم این ویروس هم ابتلای بیشتر، هم بیماری‌زایی و هم مرگ و میر بیشتری نسبت به ویروس ووهان دارند. همکارانم در خوزستان به شدت مراقبند و تیم‌های مختلفی را فرستادیم. برنامه‌های مفصلی داشتیم و امروز هم در ستاد ملی تصمیمات خوبی اتخاذ شد و اختیارات خوبی به رئیس دانشگاه و استاندار داده شد.

نمکی تاکید کرد: متأسفانه کانون اصلی گرفتاری ما در خوزستان با ویروس انگلیسی مسافرینی بودند که از کشور همسایه عراق می‌آمدند. ما مرزها را بستیم و تا اطلاع ثانوی عبور و مروری از مرزها نخواهیم داشت.

وی افزود: از طرفی از وزیر کشور تقاضا کردم که به عنوان فرمانده قرارگاه عملیاتی ابلاغ کنند که مرزهای ما به عراق از مسیر استان‌های غربی مانند کرمانشاه و ایلام به سرعت بسته شود و تردد نداشته باشیم. همچنین تصمیم گرفتیم که پروازهای به استان خوزستان را مدیریت کنیم. همکارانم در بیماریابی به شدت دارند کار می‌کنند. همچنین قرار شد مسیر رفت و آمد قسمت‌های شمال و شرق استان که آلودگی به ویروس موتاسیون یافته را نداشته با قسمت‌های دیگر قطع شود.

وزیر بهداشت ادامه داد: استان‌های دیگر مانند هرمزگان، ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، اصفهان که معمولاً بعد از خیزهای خوزستان گرفتار می‌شوند باید به شدت مراقب باشند. مردم ما به شدت باید مراقب باشند. متأسفانه آنچه پیش بینی می‌کردیم، محقق شد و آن گرفتاری در دام و تله یک ویروس به مراتب سرکش‌تر از ویروس قبلی است، اما نباید وحشت کنیم بلکه تنها راه مقابله با آن همان رعایت فاصله گذاری و پروتکل‌ها است. در بسیاری از شهرهای خوزستان رعایت پروتکل‌ها به زیر ۱۰ درصد نزول کرده بود. در حالی که رابطه مستقیمی میان کاهش رعایت پروتکل‌ها و افزایش موارد ابتلاء است. اگر مردم دقت کنند و از خودشان مراقبت کنند، ما به آن شکل دچار هراس و وحشت از اشاعه ویروس جدید نخواهیم داشت.

وی گفت: همچنین جلسه واکسن کرونا را هم داشتیم. خوشبختانه افرادی که در داخل واکسن تولید می‌کنند در جلسه بودند و پروژه‌ها به خوبی پیش می‌رود. در عین حال به شدت دنبال این هستیم که اثربخشی واکسن‌های تولید داخل را روی ویروس موتاسیون یافته هم ارزیابی کنیم. پروژه‌ای است که پیش می‌رود.

وزیر بهداشت گفت: واکسن‌های وارداتی را هم دنبال می‌کنیم. تزریق واکسن اسپوتنیک را برای ۱۰۰ هزار نفر دیگر آغاز کردیم که در گروه‌های آسیب پذیر کادر بهداشت و درمان انجام می‌شود. ورود ۲۵۰ هزار واکسن ساینوفارم چین را خواهیم داشت که هفته آینده به محض ورود به گروه‌های آسیب پذیر می زنیم.

وی افزود: واکسن آسترازنکا هم از سبد کووکس در اواخر این ماه دریافت می‌شود که بتوانیم واکسیناسیون آن را آغاز کنیم. واردات واکسن‌هایی را از هند و کره جنوبی دنبال می‌کنیم. امیدواریم تا پایان اسفند ماه بتوانیم گروه‌های آسیب پذیر را تحت واکسیناسیون قرار دهیم.

وزیر بهداشت گفت: همچنین واکسنی را که با انتقال دانش فنی از کوباست داشته باشیم. مزیت این واکسن این است که افرادی که قبلاً مبتلا شدند با یک دوز واکسن دیگری که از کوبا دانش فنی آن را می‌گیریم، می‌توانیم به عنوان دوز یادآور ایمنی آنها را تأمین کنیم.

وی گفت: باز هم از مردم تقاضای صبوری، رعایت بیشتر پروتکل‌ها و همکاری با ما برای نیفتادن به دام ویروس مخوف و موتاسیون یافته کووید ۱۹ را دارم.