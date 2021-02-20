فرجام خواهی «الکسی ناوالنی» رد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، فرجام خواهی «الکسی ناوالنی» مخالف غربگرای دولت روسیه امروز شنبه از سوی دادگاهی در مسکو رد شد.

این دادگاه درخواست فرجام خواهی «الکسی ناوالنی» به حکم دادگاه بدوی برای حبس ۳ و نیم سال او را رد کرد؛ اما دوره زندان وی را ۶ هفته کاهش داد.

با کاهش ۶ هفته‌ای حکم حبس ناوالنی، مخالف غربگرای دولت روسیه باید ۲ سال و ۸ ماه را در زندان سپری کند.

الکسی ناوالنی، منتقد سرسخت دولت روسیه، چند هفته پیش به محض بازگشت از آلمان در فرودگاه بازداشت شد. او اواخر تابستان گذشته در پی مسمومیت ادعایی با گاز اعصاب نوویچوک به آلمان منتقل شده بود.

وی اخیراً از سوی دادگاهی در مسکو به ۳ سال و نیم حبس محکوم شد.

مسمومیت ادعایی و بازداشت وی عاملی شد تا بار دیگر کشورهای غربی حملات تندی را علیه روسیه انجام داده و مسکو را عامل مسمومیت ناوالنی معرفی کنند. روسیه دست داشتن در مسمومیت این منتقد را تکذیب کرده است.