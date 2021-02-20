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۲ اسفند ۱۳۹۹، ۱۹:۲۲

دبیر ستاد مقابله با کرونا بوشهر:

استان بوشهر امروز فوتی کرونایی نداشت

استان بوشهر امروز فوتی کرونایی نداشت

بوشهر - دبیر ستاد مقابله با کرونا در استان بوشهر با اشاره به اینکه امروز فوتی کرونایی در استان نداشته‌ایم، گفت: ۷۵ نفر در بخش‌های کرونایی استان بستری هستند.

سعید کشمیری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی شبانه روز گذشته ۲۰ بیمار در بخش‌های کرونایی بیمارستان‌های استان بوشهر بستری شده‌اند و هشت نفر با حال خوش از این بخش‌ها ترخیص شدند.

وی اضافه کرد: هم اکنون ۷۵ بیمار در بخش‌های کرونایی بیمارستان‌های استان بوشهر بستری هستند که ۲۱ نفر تحت مراقبت ویژه بوده و ۱۱ نفر به کمک دستگاه نفس می‌کشند.

دبیر ستاد مقابله با کرونا در استان بوشهر مجموع جان‌باختگان کرونا در استان بوشهر را ۸۷۷ مورد دانست و ادامه داد: امروز فوتی کرونایی در استان نداشته‌ایم.

وی مجموع مبتلایان شناسایی شده در استان را ۱۹ هزار و ۷۷۷ عنوان کرد.

کد مطلب 5151982

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