دبیر ستاد مقابله با کرونا بوشهر: استان بوشهر امروز فوتی کرونایی نداشت

بوشهر - دبیر ستاد مقابله با کرونا در استان بوشهر با اشاره به اینکه امروز فوتی کرونایی در استان نداشته‌ایم، گفت: ۷۵ نفر در بخش‌های کرونایی استان بستری هستند.