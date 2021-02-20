استان بوشهر امروز فوتی کرونایی نداشت

سعید کشمیری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی شبانه روز گذشته ۲۰ بیمار در بخشهای کرونایی بیمارستانهای استان بوشهر بستری شدهاند و هشت نفر با حال خوش از این بخشها ترخیص شدند.
وی اضافه کرد: هم اکنون ۷۵ بیمار در بخشهای کرونایی بیمارستانهای استان بوشهر بستری هستند که ۲۱ نفر تحت مراقبت ویژه بوده و ۱۱ نفر به کمک دستگاه نفس میکشند.
دبیر ستاد مقابله با کرونا در استان بوشهر مجموع جانباختگان کرونا در استان بوشهر را ۸۷۷ مورد دانست و ادامه داد: امروز فوتی کرونایی در استان نداشتهایم.
وی مجموع مبتلایان شناسایی شده در استان را ۱۹ هزار و ۷۷۷ عنوان کرد.
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