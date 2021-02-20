حفظ وحدت و انسجام از ضرورتهای کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رئیسی شامگاه شنبه در سفر خود به کهگیلویه و بویراحمد در جمع مدیران استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: رهبری هم در سطح عالی کشور و هم در سطح میانی در کشور بر این امر تاکید داشته اند و توسعه یافتگی نیز در گرو وحدت و انسجام است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه باید به دنبال افزایش تولید به واسطه راه اندازی واحدهای راکد باشیم، گفت: در راستا احیای کارخانه‌های راکد و نیمه فعال در نشستهای ستاد اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه و در جلسه اقتصاد مقاومتی این کارخانه‌ها مطرح شوند و گره‌ها بررسی شده و بخشی که مشکل قضائی دارد با همت دستگاه قضا حل شود و یا در استان‌ها در دادگستری‌ها یا در دیوان دنبال شود.

آیت الله رئیسی با بیان اینکه اگر کارخانه‌ای راکد باشد جوانان سوال دارند که چرا کارخانه بسته شده و باید ببینیم اشکال در کجاست و اشکالاتی را مرتفع کرد، گفت: مسئله بیکاری، مسئله‌ای است که باید در این استان مرتفع شده و جوانان در این استان بیایند و مشغول به کار شوند.

وی همچنین بر فعال کردن داوری‌ها تاکید کرد و گفت: اگر دو سازمان دولتی با هم مشکلی دارند، باید در خود دولت حل شود و دعاوی بین دو سازمان و دو مجموعه اداری حتماً می‌تواند در دولت حل شود و به دادگستری کشیده نشود.

رئیس قوه قضائیه همچنین با اشاره به وجود جنگل‌ها در استان، گفت: مسئله درختهای خدادادی و بلوط و این فضای جنگلی و فضای بسیار دلنشین در این استان چهار فصل، که فضای مناسب گردشگری دارد و منابع طبیعی و ثروت‌های بزرگی است که نباید دچار آسیب شود.

وی افزود: اگر در جایی مشکلی با کشاورزان و زراعین وجود دارد باید مسئله حل و به نحوی رفع اختلاف شود که با حفظ منابع طبیعی کشاورزان بتوانند از این زمین بهره برداری کنند.

آیت الله رئیسی اظهار داشت: یک ساز و کار در خود منابع طبیعی و در قانون تعریف شده که چگونه اراضی هم به عنوان منابع طبیعی بماند و هم مورد استفاده زارعین قرار گیرد.

وی افزود: این کاملاً در قانون مشخص شده و اجرای این قانون می‌تواند هم منابع طبیعی را از هدر رفتن جلوگیری کند و هم زارعین از منابع بهره برداری کنند.

آیت الله رئیسی مسئله جنگل‌ها و منابع طبیعی را برای استانی مثل کهگیلویه و بویراحمد با اهمیت دانست و گفت: باید ساز و کاری تدوین شود که در عین اینکه جنگل‌ها حفظ شوند اختلاف بین زارعین و منابع طبیعی نیز حل گردد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در قضیه حمایت از مدیران نیز، مدیران شجاع کارآمد و کسانی که نمی‌گذارند دغدغه برای زندگی مردم ایجاد شود، مورد حمایت همه هستند، تاکید کرد: ما هم وظیفه داریم از این مدیران حمایت کنیم و حمایت خواهیم کرد و چون مدیر شجاع کارآمدی که در میدان آماده است خطر پذیری کند و حتی خودش را به مخاطره انداخته و اما کار تعطیل نشود، مردم گرفتار نشوند، این مدیریت حتماً مورد حمایت است و ما تقدیر می‌کنیم و این مدیریت جهادی و این مدیریت کارآمد اینگونه می‌تواند اثر بخش باشد.

رئیس قوه قضائیه در پایان از زحمات استاندار کهگیلویه و بویراحمد در خدمات رسانی به مردم تقدیر کرد و گفت: از استاندار که به زلزله زدگان خدمت می‌کنند تشکر می‌کنم و مردم هم از ایشان راضی بوده و از حضور او در لحظات ابتدایی وقوع زلزله در میان زلزله زدگان راضی هستند.