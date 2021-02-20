کتاب «بقیه نقیه و ضمیمه اللطیفه» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مصحح کتاب «بقیه نقیه و ضمیمه اللطیفه» در این باره گفت: در این کتاب، تصحیح و توضیح دو اثر «بقیه نقیه» اثر میرزاحسین معتقد ریشهری و «ضمیمه اللطیفه» از سدیدالسلطنه کتابی است که هر دو نسخه به همت سدیدالسلطنه گردآوری شده است.

بشیر علوی افزود: «بقیه نقیه» از جمله کتاب‌هایی است که از میرزاحسین معتقد اهرمی نوشته است. هرچند سروده‌های این اثر از نظر کمیت چندان نیست؛ ولی زیبا و روان و قدرتمند سراییده شده‌اند.

نویسنده «ترجمان صبح» یادآور شد: این کتاب کوچک خود به‌تنهایی گویای قدرت و سلاست طبع معتقد اهرمی است. البتهاین کتاب، اثری مجزا و جداگانه نبوده است؛ یعنی اینکه معتقد اهرمی، خودش کتابی به نام «بقیه نقیه» را نسروده و کتابت نکرده است. بلکه این کتاب از جمله آثاری است که بعدها به همت سدیدسلطنه چاپ شده و در واقع ابیات چاپ نشده کتاب «جواهرالزواهر» یا شاید هم ابیات جامانده دیگر آثار مرحوم معتقد اهرمی است که مرحوم سدیدالسلطنه آن‌ها را در تهران جمع‌آوری و با نام «بقیه نقیه» چاپ می‌کند.

بشیر علوی پیش از این، آثاری شامل «نیلوفران خونین»، «نقد چهارجانبه در شعر معاصر» و «ترجمان صبح» (نقد شعر محمدرضا شفیعی‌کدکنی)، «نیم‌قرن شعر بوشهر» و «دو منظومه نویافته» (تصحیح «سال‌های سیاه» و «شکوفه‌ها» هر دو از زنده‌یاد مهدی حمیدی شیرازی) را راهی بازار کتاب کرده است.