مسئولان فریب شیرین زبانی دشمنان را نخورند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمدعلی آل‌هاشم در سفر به شهرستان مرند و حضور در یادواره ۱۴۱ طلبه و روحانی شهید استان با اشاره به عقب‌نشینی آمریکا در مواضع ضد ایرانی دولت ترامپ، اظهار داشت: اگر توجه کنید، بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با مردم قهرمان آذربایجان در ۲۹ بهمن نتیجه داده و دولت بایدن، تصمیمات دولت قبلی آمریکا را برای فعال کردن مکانیزم ماشه و بازگشت تحریم، لغو کرده و موضع دولت ترامپ برای احیای تحریم را پس گرفته است.

امام جمعه تبریز با بیان اینکه راهبرد مقاومت و وحدت کلمه دشمنان را ناکام خواهد گذاشت، اضافه کرد: همانطور که رهبر معظم انقلاب در دیدار با مردم تبریز بیان فرمودند؛ دیگر حرف‌های سران دولت آمریکا در خصوص برجام را قبول نمی‌کنیم، چون از این به بعد اقدام در برابر اقدام خواهد بود، اگر تحریم‌ها را بردارند ما هم اقداماتی خواهیم کرد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌شرقی با تاکید بر اینکه نباید فریب شیرین زبانی دشمنان را بخوریم، ادامه داد: سیاست‌های رژیم آمریکا در قبال ملت ایران به افراد متکی نیست، از این رو باید در برابر رویکردهای خصمانه آنها همانطور که تاکنون ایستاده‌ایم، با صلابت بایستیم.

امام جمعه تبریز، ایستادگی در برابر دشمنان را از برکات خون شهدا دانست و گفت: هر چند جنگ خسارت‌های جانی و مالی فراوانی متوجه کشور و زیرساخت‌های آن کرد، اما امروز به برکت خون شهدا در برابر دشمنان قاطعانه ایستاده‌ایم و اجازه زیاده‌خواهی و دست‌اندازی به حقوق ملت ایران را نمی‌دهیم.

آل‌هاشم در ادامه با اشاره به جانفشانی و ایثارگری‌های شهدای روحانی در جبهه‌ها یادآور شد: قشر طلاب و روحانی به نسبت جامعه آماری‌شان بیشترین حضور را در جبهه داشته‌اند و در این راه بیش از ۴ هزار شهید در دفاع مقدس تقدیم کرده‌اند.