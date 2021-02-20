۱۲ هزار بال پرنده مهاجر در تالاب میانکاله تلف شدند

حسینعلی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طی ۲۳ روز گذشته بیش از ۱۲ هزار و ۴۲۹ بال پرنده مهاجر در تالاب میانکاله تلف شدند، اظهار داشت: از این تعداد لاشه ۷۲۱ قطعه امروز از سطح خلیج وساحل جمع آوری شده است.

وی با اظهار اینکه بیشتر گونه‌های تلف شده از نوع چنگر معمولی، فلامینگو ومرغابی هستند، افزود: عملیات پایش وجمع آوری لاشه‌ها توسط چندین گروه با قایق، تراکسور، تراکتور و به صورت پیاده در ضلع شرقی وجنوبی تالاب و خلیج انجام میشود.

به گزارش مهر، دامپزشکی بوتولیسم را دلیل اولیه تلفات پرندگان در میانکاله اعلام کرد.