به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پورمحمدی، طی حکمی علیار راستگو را به عنوان رئیس ستاد انتخابات استان آذربایجان‌شرقی در برگزاری انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ منصوب کرد.

وی در احکام جداگانه‌ای مرتضی محمدزاده را به عنوان دبیر و حمیدرضا قاسم‌زاده را به عنوان رئیس کمیته مالی و پشتیبانی ستاد انتخابات استان منصوب کرد.

همچنین بر اساس احکام صادر شده از سوی استاندار، جهانگیر اسکندرزاده به عنوان دبیر ستاد امنیت انتخابات، محمد شهابی به عنوان رئیس کمیته حراست و استعلامات، فرداد تیموری به عنوان رئیس کمیته فناوری اطلاعات، حسن پاشازاده به عنوان رئیس کمیته حقوقی، ذوالفقار همتی به عنوان رئیس کمیته اطلاع‌رسانی و احد جودی به عنوان عضو ستاد انتخابات استان منصوب شدند.

استاندار آذربایجان‌شرقی در حکم انتصاب اعضای ستاد انتخابات استان، ابراز امیدواری کرده است با اهتمام دست‌اندرکاران انتخابات، همه تمهیدات لازم جهت برگزاری انتخاباتی شکوهمند در شأن و منزلت مردم شریف آذربایجان‌شرقی فراهم و حقوق انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان به عنوان حق‌الناس طبق قوانین و مقررات و در فضایی توأم با نشاط و آرامش رعایت شود.

سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و اولین انتخابات میان‌دوره مجلس شورای اسلامی ۲۸ خرداد سال ۱۴۰۰ به‌طور همزمان برگزار می‌شود.