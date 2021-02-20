به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا هوایی عصر شنبه در جلسه بررسی مصوبات سفر استاندار خراسان شمالی به بجنورد که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی استان با استفاده حداکثری از تمام ظرفیت‌های خود مسیر توسعه استان را مشخص کنند.

معاون عمرانی استاندار خراسان شمالی ادامه داد: اگر هر دستگاه اجرایی ظرفیت‌های بالقوه خود برای رسیدن به توسعه را مشخص کند بدون شک این مسیر سریع‌تر طی خواهد شد زیرا وظیفه دستگاه‌های اجرایی فراهم آوردن بسترهای توسعه و جذب سرمایه گذار است.

وی با تاکید بر اینکه باید مشخصات فنی پروژه‌ها در دسترس عموم مردم قرار گیرد، افزود: اولویت با اتمام پروژه‌های نیمه تمام است لذا پروژه‌ای نباید به خاطر انشعاب آب و برق یا سایر مسائل جزئی رها شود.

هوایی خاطرنشان کرد:

معاون عمرانی استاندار خراسان شمالی خطاب به مدیران بانک‌ها نیز گفت: ارائه تسهیلات بانک‌ها به مردم در قالب ایجاد تعاونی‌ها یا شرکت‌های خصوصی در راستای ایجاد اشتغال بسیار مهم است پس این مورد هم نباید مورد غفلت قرار گیرد و دستگاه‌های حمایتی در شهرستان‌ها پیگیر این مسئله باشند.

گفتنی است در این نشست طرح‌ها و مصوبات ادارات کل راهداری، شرکت برق، راه و شهرسازی، دانشگاه بجنورد، جهاد کشاورزی، ناجا و منابع طبیعی مورد بررسی قرار گرفت.