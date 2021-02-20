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۲ اسفند ۱۳۹۹، ۲۰:۰۶

معاون عمرانی استاندار خراسان شمالی:

اختلافات دستگاه‌ها مانع اتمام برخی پروژه‌های خراسان شمالی شده است

اختلافات دستگاه‌ها مانع اتمام برخی پروژه‌های خراسان شمالی شده است

بجنورد- معاون عمرانی استاندار خراسان شمالی گفت: عدم اتمام برخی پروژه ها مربوط به کمبود اعتبارات نیست بلکه اختلافات دستگاه‌های اجرایی با یکدیگر است که نباید شاهد چنین معضلاتی باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا هوایی عصر شنبه در جلسه بررسی مصوبات سفر استاندار خراسان شمالی به بجنورد که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی استان با استفاده حداکثری از تمام ظرفیت‌های خود مسیر توسعه استان را مشخص کنند.

معاون عمرانی استاندار خراسان شمالی ادامه داد: اگر هر دستگاه اجرایی ظرفیت‌های بالقوه خود برای رسیدن به توسعه را مشخص کند بدون شک این مسیر سریع‌تر طی خواهد شد زیرا وظیفه دستگاه‌های اجرایی فراهم آوردن بسترهای توسعه و جذب سرمایه گذار است.

وی با تاکید بر اینکه باید مشخصات فنی پروژه‌ها در دسترس عموم مردم قرار گیرد، افزود: اولویت با اتمام پروژه‌های نیمه تمام است لذا پروژه‌ای نباید به خاطر انشعاب آب و برق یا سایر مسائل جزئی رها شود.

هوایی خاطرنشان کرد:

معاون عمرانی استاندار خراسان شمالی خطاب به مدیران بانک‌ها نیز گفت: ارائه تسهیلات بانک‌ها به مردم در قالب ایجاد تعاونی‌ها یا شرکت‌های خصوصی در راستای ایجاد اشتغال بسیار مهم است پس این مورد هم نباید مورد غفلت قرار گیرد و دستگاه‌های حمایتی در شهرستان‌ها پیگیر این مسئله باشند.

گفتنی است در این نشست طرح‌ها و مصوبات ادارات کل راهداری، شرکت برق، راه و شهرسازی، دانشگاه بجنورد، جهاد کشاورزی، ناجا و منابع طبیعی مورد بررسی قرار گرفت.

کد مطلب 5152004

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