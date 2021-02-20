واکنش مسکو به مذاکرات «رافائل گروسی» در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس، «میخائیل اولیانوف» نماینده روسیه در نهادهای بین المللی در وین امروز شنبه به سفر «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) به ایران واکنش نشان داد.

نماینده روسیه در نهادهای بین المللی در وین در این خصوص اعلام کرد: رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز برای تعیین پارامترهای فعالیت بازرسی آژانس در ایران به تهران پرواز کرد.

«میخائیل اولیانوف» در این باره ادامه داد: ما برای هر دو طرف آرزوی مذاکرات موفقیت آمیز را داریم.

این در حالیست که پیشتر مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در پیامی به سفر خود به تهران و اهداف این سفر اشاره کرده و اعلام کرده بود: من به منظور دیدار با مقامات ارشد ایران برای یافتن راهکار قابل توافق دوجانبه و قابل تطبیق با قوانین ایران به تهران سفر می‌کنم تا سازمان بین‌المللی انرژی اتمی بتواند به فعالیت‌های راستی‌آزمایی اصلی در ایران ادامه دهد. به موفقیت امید داریم و این به سود همه است.

شایان ذکر است که توافقنامه هسته‌ای ایران با نام رسمی «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) در سال ۲۰۱۵ به امضای ایران و گروه ۱+۵ (ایالات متحده، انگلیس، فرانسه، روسیه، چین و آلمان) و اتحادیه اروپا رسید.

طبق این توافقنامه، ایران مجاز به غنی سازی اورانیوم تا غنای ۳.۶۷ درصد است و در ازای آن، سایر طرف‌های امضاکننده این توافق ملزم به لغو تحریم‌های اقتصادی خود علیه ایران شدند.

به رغم رضایت تمام طرف‌ها از مفاد این توافقنامه، دولت ایالات متحده در دوران ریاست جمهوری «دونالد ترامپ» در ماه می ۲۰۱۸ به طور یکجانبه از این توافق خارج شد و تحریم‌ها علیه ایران را دوباره وضع کرد که این اقدام واشنگتن در کنار انفعال طرف‌های اروپایی و عدم اقدام مستقلانه آنها در جهت جبران پیامدهای این خروج، مقامات تهران را واداشت تا طبق مادتین ۲۶ و ۳۶ برجام در روندی گام به گام تعهدات برجامی خود را کاهش دهند.