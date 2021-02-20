پایانه مرزی تمرچین از فردا بسته می شود

توحید آذربد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با توجه به اوج گیری کرونا و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا از فردا یکشنبه تردد مسافران در مرز تمرچین پیرانشهر ممنوع خواهد بود، افزود: این مصوبه به مدت دو هفته در پایانه مرز تمرچین پیرانشهر در زمینه ممنوعیت تردد مسافران اجرایی می‌شود.

وی از مسافران خواست از ظهر فردا یکشنبه به هیچ عنوان جهت تردد از مرز به پایانه مرزی تمرچین مراجعه نکنند و یادآور شد: این تصمیم ستاد استانی مدیریت و پیشگیری کرونا در راستای پیشگیری از شیوع ویروس جدید کرونا اتخاذ شده و مرز تمرچین جهت تردد مسافران بین ایران و عراق به مدت ۲ هفته بسته خواهد شد.

مرز تمرچین که در ۱۰ کیلومتری پیرانشهر در جنوب آذربایجان غربی قرار دارد محل تردد بسیاری از بازرگانان و افرادی است که برای کار به شمال عراق سفر می‌کنند.

مرزهای بازرگان، سرو و رازی در مرز کشور ترکیه و صنم بلاغی پلدشت در مرز نخجوان با توجه به شرایط کرونایی مسدود است.