کرونای انگلیسی به دزفول رسید/تأیید ۲مورد ابتلا به ویروس جهش یافته

علی قمیشی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: به دنبال مشاهده دو مورد مشکوک ابتلاء به کرونای جهش یافته انگلیسی، تست این دو بیمار مشکوک به انستیتو پاستور تهران ارسال و پس از بررسی‌های انجام شده مشخص شد این دو فرد به کرونای جهش یافته انگلیسی مبتلا هستند.

وی افزود: در حال حاضر این دو فرد در بیمارستان بزرگ دزفول بستری و تحت مراقبت‌های پزشکی هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول با بیان اینکه کرونای جهش یافته از قدرت سرایت و کشندگی بیشتری برخوردار است بر لزوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی از جمله استفاده از ماسک، فاصله اجتماعی، پرهیز از ترددهای غیر ضروری و شستشوی مداوم دست‌ها تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار خوزستان پیش از این گفته بود؛ کانون اصلی ورود ویروس جهش یافته در خوزستان مسافرینی بودند که از کشور همسایه (عراق) وارد این استان شده‌اند به همین دلیل مرزها خوزستان مسدود شد و تا اطلاع ثانوی عبور و مروری از مرزهای این استان انجام نخواهد شد.

۱۱ شهر خوزستان در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارند.