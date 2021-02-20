به گزارش خبرگزاری مهر، علی مصطفوی در این خصوص با اشاره به اینکه از ۱۷ شهرستان آذربایجان غربی هفت شهرستان در وضعیت نارنجی کرونایی قرار دارند، افزود: این اقدام در راستای حفظ سلامتی شهروندان به ویژه در جنوب این استان، طرح ریزی شده و به مدت ۲ هفته اجرایی خواهد شد.

وی اضافه کرد: هیچ گونه تردد زمینی مسافر بین ۲ طرف در راستای اجرای این طرح صورت نخواهد گرفت که شهروندان باید در این خصوص، همراهی لازم را داشته باشند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: رانندگان خودرویی نیز که در صدد تردد از مرزهای سردشت و پیرانشهر با شمال عراق هستند، باید آزمایش کرونا را در خاک جمهوری اسلامی ایران انجام دهند.

مصطفوی گفت: نتیجه آزمایش کرونای صورت گرفته در داخل کشور عراق برای تردد، قابل قبول نخواهد بود.

آذربایجان غربی بیش از ۲۵۰ کیلومتر مرز با عراق دارد.