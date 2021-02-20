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۲ اسفند ۱۳۹۹، ۲۰:۲۹

معاون استاندار آذربایجان غربی:

مرزهای آذربایجان غربی با شمال عراق بسته می‌شود

مرزهای آذربایجان غربی با شمال عراق بسته می‌شود

ارومیه- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی گفت: مرز این استان با شمال عراق در شهرستانهای سردشت و پیرانشهر از فردا یکشنبه برای مسافران در راستای جلوگیری بسته خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی مصطفوی در این خصوص با اشاره به اینکه از ۱۷ شهرستان آذربایجان غربی هفت شهرستان در وضعیت نارنجی کرونایی قرار دارند، افزود: این اقدام در راستای حفظ سلامتی شهروندان به ویژه در جنوب این استان، طرح ریزی شده و به مدت ۲ هفته اجرایی خواهد شد.

وی اضافه کرد: هیچ گونه تردد زمینی مسافر بین ۲ طرف در راستای اجرای این طرح صورت نخواهد گرفت که شهروندان باید در این خصوص، همراهی لازم را داشته باشند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: رانندگان خودرویی نیز که در صدد تردد از مرزهای سردشت و پیرانشهر با شمال عراق هستند، باید آزمایش کرونا را در خاک جمهوری اسلامی ایران انجام دهند.

مصطفوی گفت: نتیجه آزمایش کرونای صورت گرفته در داخل کشور عراق برای تردد، قابل قبول نخواهد بود.

آذربایجان غربی بیش از ۲۵۰ کیلومتر مرز با عراق دارد.

کد مطلب 5152021

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