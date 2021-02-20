۲ کودک به علت گازگرفتگی در لنجان مسموم شدند

عباس عابدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه ویژه گازگرفتگی در اصفهان اظهار داشت: این حادثه ساعت ۱۷ و ۱۹ دقیقه به مرکز اورژانس استان اصفهان گزارش شده است.

وی افزود: این حادثه در لنجان – منطقه ورنامخواست گزارش شده است.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با بیان اینکه برای امدادرسانی به این حادثه یک کد اورژانس اعزام شده است، افزود: دو کودک مسموم شده در این حادثه به بیمارستان شهدای لنجان منتقل شدند.

انفجار گاز در مغازه‌ای در بیسجون

وی همچنین به حادثه انفجار مغازه به دنبال نشت و تجمع گاز اشاره کرد و گفت: این حادثه ساعت ۱۹ و ۲۷ دقیقه لنجان، شهر زاینده رود، محله بیسجون اتفاق افتاده است.

عابدی با بیان اینکه برای امدادرسانی به این حادثه یک کد اورژانس اعزام شده است، ادامه داد: یک نفر در این حادثه آسیب دید که به بیمارستان شهدای لنجان منتقل شد.