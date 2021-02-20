  1. استانها
  2. اصفهان
۲ اسفند ۱۳۹۹، ۲۰:۲۵

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان:

۲ کودک به علت گازگرفتگی در لنجان مسموم شدند

۲ کودک به علت گازگرفتگی در لنجان مسموم شدند

اصفهان – سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان از مسمومیت دو کودک لنجانی بر اثر گازگرفتگی خبر داد.

عباس عابدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه ویژه گازگرفتگی در اصفهان اظهار داشت: این حادثه ساعت ۱۷ و ۱۹ دقیقه به مرکز اورژانس استان اصفهان گزارش شده است.

وی افزود: این حادثه در لنجان – منطقه ورنامخواست گزارش شده است.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با بیان اینکه برای امدادرسانی به این حادثه یک کد اورژانس اعزام شده است، افزود: دو کودک مسموم شده در این حادثه به بیمارستان شهدای لنجان منتقل شدند.

انفجار گاز در مغازه‌ای در بیسجون

وی همچنین به حادثه انفجار مغازه به دنبال نشت و تجمع گاز اشاره کرد و گفت: این حادثه ساعت ۱۹ و ۲۷ دقیقه لنجان، شهر زاینده رود، محله بیسجون اتفاق افتاده است.

عابدی با بیان اینکه برای امدادرسانی به این حادثه یک کد اورژانس اعزام شده است، ادامه داد: یک نفر در این حادثه آسیب دید که به بیمارستان شهدای لنجان منتقل شد.

کد مطلب 5152022

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها