به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در بیانیه‌ای شهادت دو تن در عملیات تفحص شهدا را تبریک و تسلیت گفت.

متن پیام به شرح ذیل است:

بسم رب الشهداء والصدیقین

یسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا یُضِیعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِینَ

(شهدا) را مژده نعمت و فضل خدا می دهند و خدا پاداش مومنان را تباه نمی‌کند

با درود و صلوات بر محمّد و آل محمّد و اهداء سلام و تحیات وافر الهی، بی شک شهدای به معراج رفته تفحص، ادامه دهندگان رسالت زینبی اند که در راه نورانی و پر خطر یافتن دردانه های ملت، قدم نهادند و با تلاش ها و ایثارگری های خویش در نهایت گمنامی، مجاهدانه عزیزترین سرمایه خود را در راه خدا و اهداف متعالی اسلام و نظام فدا نمودند.

فرمانده دلاور قرارگاه عملیاتی کمیته جستجوی مفقودین در جبهه میانی، پاسدار سرافراز و مجاهد شهید علیرضا گل محمدی که در مأموریت مقدس جستجوی شهداء به افتخار جانبازی نائل شد و بارها تا مرز شهادت پیش رفت و فرمانده محور جستجو، بسیجی رشید و شجاع شهید محمود حاجی قاسمی که در دوران دفاع مقدس و دفاع از حرم اهل بیت علیهم السلام مفتخر به عنوان جانبازی گردید، از مصادیق عینی همین مجاهدان فی سبیل اللّه بودند که عمر با برکت و نورانی خویش را در راه خدمت به اسلام ، انقلاب و خانواده معظم شهداء صرف نمودند و عاقبت، پاداش تلاش های خستگی ناپذیر و مخلصانه ی خود را در عملیات تفحص شهداء گرفتند و عاشقانه به مقام عالی شهادت نائل آمدند.

اینجانب شهادت این عزیزان جان برکف را خدمت مقام معظم رهبری و فرماندهی معزز کل قوا حضرت امام خامنه ای عزیز(مد ظله العالی)، همرزمان عزیز در کمیته جستجوی مفقودین و همچنین خانواده های محترم آنان تبریک وتسلیت عرض می نمایم. از خداوند متعال برای این شهیدان گرانقدر علو درجات و برای بازماندگان آنان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می دارم.