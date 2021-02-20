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۲ اسفند ۱۳۹۹، ۲۰:۳۵

سرلشکر باقری:

شهدای به معراج رفته تفحص، ادامه دهندگان رسالت زینبی‌اند

شهدای به معراج رفته تفحص، ادامه دهندگان رسالت زینبی‌اند

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در بیانیه‌ای شهادت دو تن در عملیات تفحص شهدا را تبریک و تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در بیانیه‌ای شهادت دو تن در عملیات تفحص شهدا را تبریک و تسلیت گفت.

متن پیام به شرح ذیل است:

بسم رب الشهداء والصدیقین

یسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا یُضِیعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِینَ

(شهدا) را مژده نعمت و فضل خدا می دهند و خدا پاداش مومنان را تباه نمی‌کند

با درود و صلوات بر محمّد و آل محمّد و اهداء سلام و تحیات وافر الهی، بی شک شهدای به معراج رفته تفحص، ادامه دهندگان رسالت زینبی اند که در راه نورانی و پر خطر یافتن دردانه های ملت، قدم نهادند و با تلاش ها و ایثارگری های خویش در نهایت گمنامی، مجاهدانه عزیزترین سرمایه خود را در راه خدا و اهداف متعالی اسلام و نظام فدا نمودند.

فرمانده دلاور قرارگاه عملیاتی کمیته جستجوی مفقودین در جبهه میانی، پاسدار سرافراز و مجاهد شهید  علیرضا گل محمدی که در مأموریت مقدس جستجوی  شهداء به افتخار جانبازی نائل شد و بارها تا مرز شهادت پیش رفت و فرمانده محور جستجو، بسیجی رشید و شجاع شهید محمود حاجی قاسمی که در دوران دفاع مقدس و دفاع از حرم اهل بیت علیهم السلام مفتخر به عنوان جانبازی گردید، از مصادیق عینی همین مجاهدان فی سبیل اللّه بودند که عمر با برکت و نورانی خویش را در راه خدمت به اسلام ، انقلاب و خانواده معظم شهداء صرف نمودند و عاقبت، پاداش تلاش های خستگی ناپذیر و مخلصانه ی خود را در عملیات تفحص شهداء گرفتند و عاشقانه به مقام عالی شهادت نائل آمدند.

اینجانب شهادت این عزیزان جان برکف را خدمت مقام معظم رهبری و فرماندهی معزز کل قوا حضرت امام خامنه ای عزیز(مد ظله العالی)، همرزمان عزیز در کمیته جستجوی مفقودین و همچنین خانواده های محترم آنان تبریک وتسلیت عرض می نمایم. از خداوند متعال برای این شهیدان گرانقدر علو درجات و برای بازماندگان آنان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می دارم.

کد مطلب 5152028

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