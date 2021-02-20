تلاش مضاعف متولیان فرهنگی برای ترویج فرهنگ اسلامی- ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد مظفری نژاد عصر شنبه در مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره سرود نیروی دریایی در مرکز آموزشهای دریایی باقرالعلوم رشت با اشاره به اینکه استکبار جهانی تمام وقت خود را صرف ترویج فرهنگ غلط غربی کرده است، گفت: مسئولان امر باید در ترویج فرهنگ ایرانی و اسلامی به شکل جهادی عمل کرده و با انجام اقدامات فرهنگی در برابر بی فرهنگی غرب مقابله کنند.
حجت الاسلام مظفری نژاد با بیان اینکه فرهنگ ایران اسلامی برگرفته از آرمانها و اعتقادات و پشتوانه وسیع اعتقادی است، افزود: برخی از سرودها ماندگار و به خوبی در یادها میماند و اگر یک سرود و شعر با محتوا دارای پیام فرهنگی باشد تأثیر خود را در جامعه نهادینه میکند به گونهای که گاهی از یک سخنرانی نیز تأثیر گذاری بیشتری دارد.
وی با اشاره به نگاه ویژه رهبر انقلاب به مقوله شعر و سرود، افزود: توجه ویژه مقام معظم رهبری در برگزاری جمعهای شعرخوانی به صورت منظم با دعوت از شعرای مطرح کشوری نشان از تأثیر گذاری شعر و سرود در نشر ارزشهای دینی و اجتماعی جامعه دارد.
حجت الاسلام مظفری نژاد تصریح کرد: جشنوارههای سرود در نداجا حاوی پیام نشر ارزشها و فرهنگ اسلامی، ایثار و جانفشانی در جامعه است و با توجه به هزینههای هنگفت استکبار در شبکههای معاند و فضای مجازی، باید متولیان فرهنگ ایران اسلامی تلاش بیشتری برای اشاعه فرهنگ دینی و اسلامی داشته باشند.
چهارمین جشنواره سراسری سرود نداجا با توجه به شرایط بیماری کرونا در رشته تک خوانی به مدت سه روز و با حضور ۳۴ شرکت کننده در مقاطع کارکنان پایور و وظیفه و فرزندان پسر کارکنان نیروی دریایی از سراسر کشور و به صورت منطقهای در رشت، سیرجان و تهران برگزار شد و نفرات منتخب به جشنواره سراسری سرود ارتش اعزام میشوند.
نظر شما