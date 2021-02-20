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۲ اسفند ۱۳۹۹، ۲۰:۴۳

منابع عراقی اعلام کردند؛

حمله راکتی به یک پایگاه هوایی در عراق/ برخاستن ستونی از دود

حمله راکتی به یک پایگاه هوایی در عراق/ برخاستن ستونی از دود

منابع عراقی از اصابت چند راکت به یک پایگاه هوایی در جنوب استان صلاح الدین این کشور ، خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار المیادین در عراق از شنیده شدن صدای انفجار در اطراف پایگاه هوایی بلد در جنوب استان صلاح الدین خبر داد.

خبرنگار المیادین گزارش داد: این انفجارها ناشی از هدف قرار گرفتن اطراف پایگاه بلد در جنوب صلاح الدین با سه راکت کاتیوشاست.

کانال خبری «صابرین» عراق با اعلام این خبر نوشت که سه عدد راکت ۱۰۷ میلی‌متری به مقر سابق شرکت «سالی پورتر» آمریکا واقع در داخل پایگاه هوایی «بلد» اصابت کرده است.

صابرین نیوز اعلام کرد که مقر سابق شرکت سالی پورتر که در حال حاضر نیروهای ناتو در آن هستند هدف قرار گرفته است و سه نفر زخمی شده اند.

بر اساس گزارش صابرین نیوز؛ ستونی از دود از این پایگاه به هوا برخاسته است.

طبق این گزارش این رسانه عراقی؛ یک پیمانکار آمریکایی زخمی شده است.

کد مطلب 5152034

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