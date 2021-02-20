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۲ اسفند ۱۳۹۹، ۲۱:۲۱

سرمربی جدید نفت مسجدسلیمان انتخاب شد

سرمربی جدید نفت مسجدسلیمان انتخاب شد

مسجدسلیمان- سرمربی سابق تیم فوتبال استقلال خوزستان به عنوان سرمربی جدید نفت مسجدسلیمان انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل باشگاه نفت مسجدسلیمان شامگاه شنبه در این خصوص گفت: با داریوش یزدی به توافق دست پیدا کردیم و این مربی تا پایان بیستمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور به عنوان سرمربی هدایت تیم نفت مسجدسلیمان را بر عهده خواهد داشت.

محمد نظری با بیان اینکه تمرینات تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان فردا تعطیل است، افزود: یزدی از چهارم اسفندماه کار خود را به صورت رسمی در تیم آغاز خواهد کرد.

وی با بیان اینکه به دنبال تقویت تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان هستیم، اظهار کرد: پس از دریافت لیست نفرات مورد سرمربی تیم، مذاکرات خود را برای جذب آنها آغاز خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حسینی سرمربی سابق تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان بیست و ششم بهمن قرارداد خود را با این باشگاه فسخ کرده است.

کد مطلب 5152047

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