شکل گیری موج جدید کرونا در استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زالی عصر شنبه در جمع خبرنگاران از شناسایی ۳۶۲ بیمار جدید با تست کووید ۱۹ طی ۲۴ ساعت اخیر در استان تهران خبر داد و اظهار داشت: طی این مدت یکصد بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شده اند.

وی با بیان اینکه در ۱۰۸ بیمارستان تهران مجموعاً ۲ هزار و ۶۲ بیمار با علائم کرونا بستری هستند افزود: در این مراکز مجموعاً تعداد ۸۶۲ بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه و ۱۷۳ بیمار هم در ۲۴ ساعت گذشته ترخیص شده اند.

زالی بیان داشت: اگر آمار ابتدای هفته جاری را با هفته‌های گذشته مقایسه کنیم از اواسط هفته دوم بهمن ماه به بعد شاهد افزایش آمار مبتلایان با یک شیب ملایم هستیم و کماکان این شیب رو به افزایش بوده و تغییری در کاهش آمار تعداد مبتلایان، بستری شدگان و افرادی که به صورت سرپایی مراجعه می‌کنند نیست و همانطور که حدس می زدیم احتمالاً باید منتظر شکل گیری خیز جدیدی در استان تهران باشیم.

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در استان تهران عنوان داشت: با توجه به وضعیت خوزستان و چهارمحال و بختیاری و استان‌های غربی که ممکن است آمار تهران با تأخیر خود را نشان دهد، این هفته مهم است چون ممکن است شاهد شکل گیری بیماری در استان‌های مرکزی از جمله تهران باشیم و بیش از هر زمان دیگر نیازمند رعایت پروتکل‌های بهداشتی هستیم.

وی بیان داشت: نکته مهم دیگر این است که سن مبتلایان در حال تغییر است و گروه سنی جوانان در حوزه بستری شدگان و بیماران سرپایی رشد داشته و گروه‌های پر خطر و مسن و دارای بیماری‌های زمینه‌ای لازم است که رعایت بیشتر داشته باشند.