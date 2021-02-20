به گزارش خبرگزاری مهر، هادی حق شناس درباره ارزیابی صورت گرفته از منطقه زلزله زده سی‌سخت اظهار داشت: ساعت ۲۲ و ۱۹ دقیقه چهارشنبه هفته گذشته ۲۹ بهمن مطلع شدیم که زلزله‌ای به بزرگی ۵ و ۶ دهم ریشتر شهرستان سی‌سخت از توابع استان کهکیلویه و بویراحمد رخ داد که در همان ساعات نخست شب رصد را آغاز کردیم.

وی با بیان اینکه ما از ساعت هشت صبح روز پنجشنبه در منطقه حاضر بودیم، افزود: منطقه سی‌سخت یک منطقه گردشگری است که بافت روستایی، شهری و به صورت پلکانی دارد. با توجه به اینکه زلزله در یکی از محورهای اصلی این شهر یعنی مسیر سی‌سخت-پادنا را لرزاند به همین دلیل خرابی‌های بسیاری را بر جای گذاشت.

دبیر کارگروه مدیریت بحران و واکنش سریع مجمع جهادگران استان اصفهان به ارزیابی این کارگروه از منطقه اشاره کرد و ادامه داد: با وجود اینکه خانه‌های با قدمت دو و سه دهه تخریب شده‌اند اما خوشبختانه در این زلزله فوتی نداشتیم و بنابر این بحران در سطح ملی (همچون زلزله کرمانشاه و بم) تلقی نمی‌شود.

وی با توجه به اینکه چادر از سوی نهادهای امدادی در اختیار قرار داده شده است، تصریح کرد: در حال حاضر وسایل گرمایشی برقی، چراغ‌های والور نفتی و جیره خشک غذایی مورد نیاز است که در این زمینه همانند گذشته کمک‌های مردم نیک اندیش و خیر را می‌طلبد.

حق شناس درباره فعالیت گروه‌های جهادی در منطقه سی‌سخت گفت: ابتدا لازم است که بنیاد مسکن استان کهکیلویه و بویراحمد عملیات تخریب و آوار برداری را به اتمام برساند و سپس گروه‌های جهادی برای ساخت منازل مردم وارد عمل شوند.

وی با بیان اینکه در این بحران هم‌افزایی و تقسیم کار میان گروه‌های حاضر در منطقه به خوبی صورت گرفته و پیش بینی می‌شود که خدمت رسانی به مردم منطقه بدون مشکل انجام شود ابراز امیدواری کرد که به زودی گروه‌های جهادی استان برای عمران و ساخت و ساز منطقه وارد عمل شده و مردم جهادگر استان اصفهان باز هم مانند گذشته حماسه بیافرینند.