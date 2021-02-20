رخدادهای اخیر روابط ترکیه- آمریکا رابا چالش جدی مواجه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه امروز شنبه در سخنانی اعلام کرد: با حمله به کنگره آمریکا (توسط حامیان ترامپ در ششم ژانویه)، بار دیگر روشن شد که تروریسم دشمن دموکراسی و بشریت است.

رئیس‌جمهور ترکیه با اشاره به کشته شدن ۱۳ نفر از اتباع این کشور در شمال عراق نیز گفت: از همه متحدانمان به خصوص پس از حمله خائنانه تروریستی در هفته گذشته انتظار موضع گیری واضحی داریم.

رجب طیب اردوغان در ادامه افزود: از متحدان خود در ناتو انتظار داریم از ترکیه برای مقابله با گروه تروریستی پ‌ک‌ک حمایت کنند؛ در عمل و گفتار چیزی از آنها مشاهده نمی‌کنیم.

وی در خصوص روابط کشورش با آمریکا نیز گفت: رخدادهای چند وقت اخیر روابط دوستانه ترکیه- آمریکا را با چالش جدی مواجه کرد. با یک چشم انداز بلند مدت می‌خواهیم همکاری خود با دولت جدید آمریکا را بر اساس اصل بُرد-برد تقویت کنیم. معتقدیم که منافع مشترک ترکیه و آمریکا نسبت به اختلاف نظرهای مان بیشتر است.