آثار ۳۵هنرمند استان مرکزی مهر اصالت جهانی و نشان ملی دریافت کردند

مصطفی مرزبان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مهر اصالت بین المللی، گواهینامهای است که شورای جهانی صنایع دستی برای حفظ، احیا و تداوم مشاغل بومی و سنتی به هنرمندان میدهد و با این مهر آثار آنان قابلیت عرضه به بازارهای ملی و جهانی را دارد.
وی خاطرنشان کرد: در سال پیش رو، در نظر داریم موضوعهای تخصصی، همچون معرفی کارگاههای صنایع دستی با تولید انبوه و کارگاههای صادرکننده و هنرمندانی که توانستهاند مهر اصالت جهانی و نشانه ملی را دریافت کنند، از طریق رسانه ملی معرفی کنیم.
مرزبان ادامه داد: معرفی داشتههای استانی در این زمینه از طریق رسانهها میتوانند در تقویت و بسترسازی هنرهای دستی هنرمندان بسیار مؤثر باشد.
وی افزود: معرفی هنرمندان دارای مهر اصالت جهانی و نشان ملی، زمینهای برای حفظ، احیا و تداوم مشاغل بومی و تقویت و شناسایی هنرهای دستی استان مرکزی است.
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