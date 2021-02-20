بستری ۲۱۰ نفر در قزوین بر اثر ابتلاء به کرونا

به گزارش خبرنگار مهر پیمان نامدار بعد از ظهر شنبه در جلسه ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا استان قزوین که در آبیک برگزار شد اظهار کرد: متأسفانه در اطراف کشور ما و در کشورهای همسایه ویروس‌های جهش یافته متنوعی از کرونا مشاهده می‌شود و این زنگ خطری برای ما محسوب می‌شود.

وی افزود: رعایت قرنطینه توسط افرادی که به این ویروس مبتلا شده‌اند یک اصل مهم محسوب می‌شود و رهگیری و پیگیری قرنطینه کامل افراد نیازمند ورود دستگاه قضا و نیروی انتظامی است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین از افزایش تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی در کشور ابراز نگرانی کرد و عنوان کرد: وضعیت بد شهرهای شمالی زنگ خطری برای استان قزوین محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: وضعیت بستری در بیمارستان‌های استان قزوین را رو به کاهش است و امیدواریم با کنترل خوبی که در استان در حال انجام است این بیماری در استان همچنان روند کاهشی را طی کند.

نامدار با بیان اینکه در ۲۴ ساعت گذشته یک نفر در استان قزوین بر اثر ابتلاء به کرونا درگذشت عنوان کرد: هم اکنون ۲۱۰ بیمار نیز بر اثر ابتلاء به این بیماری در بیمارستان‌های استان قزوین بستری هستند.

وی با بیان اینکه مراجعات مردمی به بیمارستان نیز کم شده است، بیان کرد: متأسفانه ابتلاء در میان جوانان زیاد و فوتی‌ها نیز در میان افراد سالمند زیاد مشاهده می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین در پایان یادآور شد: محدودیت شبانه باید با جدیت بیشتری پیگیری شود و برگزاری تجمع‌ها و مراسم‌ها نیز باید با هوشیاری، رعایت پروتکل و دقت بیشتری انجام شود.