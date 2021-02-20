مردم برای تعطیلات عید نوروز برنامه ریزی نکنند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رضایی بنا در تشریح آخرین وضعیت شیوع ویروس کرونا در استان اردبیل اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته ۲۳ بیمار با تشخیص اولیه کرونا در بیمارستانهای استان اردبیل بستری شدند.
وی افزود: در همین مدت متأسفانه ۲ نفر جان خود را از دست داده و ۲۰ نفر نیز با بهبودی نسبی حال عمومی از بیمارستانهای استان اردبیل مرخص شدند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل گفت: در حال حاضر ۱۶۶ بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستانهای استان اردبیل بستری هستند که از این تعداد ۴۹ نفر در بخشهای آی. سی. یو تحت درمان هستند.
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