مردم برای تعطیلات عید نوروز برنامه ریزی نکنند

اردبیل-معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل گفت: با توجه به ایجاد شرایط ویژه شیوع کرونا در کشور به مردم توصیه می‌کنیم برای تعطیلات روزهای آینده و عید نوروز برنامه مسافرت نداشته باشند.