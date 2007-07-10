شایعه سازی ها پروژه ملی برج میلاد را تهدید می کند

به گزارش خبرگزاری مهر ، سید رضا میرصادقی گفت: امروز در حال شکل گیری شایعه ای در خصوص لابی پروژه که در نوع خود بسیار منحصر به فرد و زیبا در کشور و جهان است؛ هستیم .

وی اظهار داشت: شایعه سازی برخی مغرضان اول به صورت شوخی و سپس به صورت جدی مطرح می شود. شایعه کج شدن برج میلاد در سال 84 نمونه عینی این مدعا است.

میر صادقی تصریح کرد: ساخت سون های پیرامونی لابی پروژه برای اجرای سازه دو قدسی نهایی لابی گذاشته شده و اصلاح عمق چندانی ندارد. بلکه به نوعی از بالای فونداسیون شروع شده و سقف لابی بر آن سوار می شود که جنبه معماری و سازه زیبایی را ایجاد می کند.

مجری پروژه برج میلاد یاد آور شد: این سازه X مانند در موارد مشابه به صورت قائم نصب می شود اما به علت طرح لابی این پروژه باید این سازه با سقف سنگین به صورت زاویه دار سوار شود که در نهایت برای زیبایی هر چه بیشتر بر روی این سازه نقش چوب کار شده است.

وی اظهار داشت: این سازه حجیم زاویه دار که با فاصله از ساختمان برج نصب می شود نحوه ساخت و اجرای کاملا منحصر به فردی داشته و تاکنون این روش اجرا در کشور تجربه نشده بود.

میرصادقی گفت: با توجه به پیچیدگی های بسیار 90 درصد کار نصب این سازه انجام شده و تا 45 روز آینده 100 درصد تکمیل می شود.

وی در ادامه گفت: اجرای سازه برج میلاد مطابق با تمام آیین نامه های رسمی زلزله در کشور است و یک مکان امن در زمان وقوع حوادث طبیعی و غیر مترقبه به شمار می آید.

به گفته مدیرعامل شرکت مجری برج، علیرغم آنچه از سوی برخی کارشناسان ( بدون اطلاع ) اعلام می شود، مبنی بر اینکه برج فاقد هویت اسلامی و معماری است ، باید گفت: برج میلاد به عنوان سمبل شهری و فراتر از آن یک نماد برای کشور جمهوری اسلامی ایران هرگز نمی تواند فاقد هویت اسلامی و معماری باشد.

میرصادقی تصریح کرد: با توجه به اهمیت این پروژه و نزدیک شدن به زمان بهره برداری از سال گذشته شورای شهر تهران کمیته ای تشکیل داده است که معماران به نام کشور در آن حضور داشته و هر هفته تمام مصالح مصرفی در برج را تایید و سپس مصالح تامین و خریداری می شود.

وی اظهار داشت: عنوان این موضوع که برج دارای هویت معماری غیر اسلامی است به نوعی توهین محسوب می شود چراکه این امر فقط برای خراب کردن یک پروژه ملی است.

وی در خصوص معماری این پروژه گفت: اساتید بزرگ معماری کشور در طراحی این پروژه عظیم سهیم بوده اند و باید افتخار کنیم که طراح این برج یکی از نخبگان ایرانی است.

میرصادقی ادامه داد: مجموعه ارتباطات بین المللی برج میلاد نیمه دوم بهمن ماه سالجاری پس از پیمودن فراز و نشیب های بسیار بهره برداری و برای عموم افتتاح می شود.