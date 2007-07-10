گزارش جدیدترین نقل و انتقالات باشگاه استقلال از زبان هاشم ساعدی

سخنگوی باشگاه استقلال که این روزها نقش تاثیر گذاری در سروسامان دادن به اوضاع باشگاه استقلال دارد در گفتگو با خبرنگار مهر به آخرین وضعیت نقل و انتقالات این باشگاه اشاره کرد و گفت: مسئولان باشگاه استقلال بر اساس فهرستی که از سرمربی تیم دریافت کرده بودند اقدام به جذب بازیکنان جدید کردند که در این راستا نفراتی چون محسن بیاتی نیا، امید روانخواه، اصغرنادعلی و مهرداد پولادی رسما به عضویت تیم استقلال در آمدند.

محل تمرینات استقلال از فردا تغییر می کند

وی درادامه با اشاره به آغاز تمرینات تیم فوتبال استقلال از روز جاری خاطرنشان ساخت: از ساعت 15:30 امروز رسما کار آماده سازی تیم فوتبال استقلال آغاز می شود و بازیکنانی که قراردادشان تمدید شده و نفرات جدید تیم زیر نظر کادرفنی تمرین خواهند کرد.

ساعدی در ادامه از تغییرمحل تمرینات تیم فوتبال استقلال در روزآتی خبر داد و افزود : شروع کار ما از امروز و در زمین چمن مصنوعی شهید کشوری خواهد بود اما از فردا مکان تمرینات تیم به زمینی در اتوبان شهید بابابی تغییرمی یابد و تا زمان برپایی اردوی ترکیه در این مکان کار آماده سازی تیم دنبال خواهد شد.

منیعی امروز ثبت می کند

دبیر هیئت مدیره باشگاه استقلال اذعان داشت : در راستای تحقق خواسته سرمربی تیم فوتبال استقلال قرارداد چهار بازیکن فصل گذشته به نام های علیرضا منصوریان، مهدی امیر آبادی، پیروزقربانی و محمد نوازی به مدت دو سال دیگر تمدید شد و امروز در هیئت فوتبال تهران به ثبت می رسد. همچنین باشگاه در تلاش است تا دیگر بازیکنان فصل گذشته خود را حفظ کند و در این ارتباط مذاکراتی موفقیت آمیز با برخی از آنها داشته است که پس از حصول توافق رسما اعلام می شود.

وی در خصوص جذب بازیکنان جدید برای تیم فوتبال استقلال گفت : میثم منیعی نیز امروز با حضور در هیئت فوتبال استان تهران رسما قراردادی دو ساله را با تیم فوتبال استقلال به ثبت می رساند. به این جمع باید دو بازیکن دیگر را نیز اضافه کنیم که پس از انجام مذاکرات نهایی اسامی آنها را اعلام خواهد شد.

تلاش کردیم بیشتر بازیکنان استقلال را حفظ کنیم

ساعدی در ادامه گفتگوی خود با مهر خاطرنشان ساخت: تلاش ما در فصل نقل و انتقالات براین اساس بود تا بازیکنان فصل گذشته خود را حفظ کنیم که در این ارتباط توفیقاتی نیز داشتیم. اما برخی از بازیکنان علی رغم میل ما تمایل به همراهی استقلال نداشتند که با جدایی آنها موافقت شد.

وی تاکید کرد : باشگاه استقلال وظیفه خود می داند از تمام بازیکنانی که از این تیم جدا شدند و قراردادشان تمدید نشد تشکر کند. از دید ما آنها برای استقلال زحمت کشیدند و در مدت حضور خود در استقلال تمام توان خود را برای موفقیت این مجموعه صرف کردند که وظیفه خود می دانیم از آنها تقدیرکنیم. جدایی این بازیکنان برای ما نارحت کننده است اما از بابت دیگر خوشحالیم که می توانیم جای خالی شان را با نفراتی جدید پر کنیم که جا دارد به آنها خیر مقدم بگویم.