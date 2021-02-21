علی سلیمانیپور در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمار ۱۰ ماهه مراجعه مشارکت کنندگان در نزاع و درگیری به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان اظهار داشت: طی ۱۰ ماه سال جاری ۳۳ هزار و ۷۴۷ اصفهانی برای این موضوع به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردهاند.
وی افزود: ۱۱ هزار و ۸۵۸ نفر از مراجعه کنندگان در نزاع استان اصفهان زن و ۲۱ هزار و ۸۸۹ نفر مرد بودهاند.
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان با بیان اینکه تعداد مراجعه کنندگان به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان در سال جاری ۸.۴ درصد کاهش داشته است، ابراز داشت: در سال گذشته ۳۶ هزار و ۸۵۱ نفر به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کردهاند که ۱۲ هزار و ۸۰۲ نفر زن و ۲۴ هزار و ۴۹ نفر مرد بودهاند.
وی ادامه داد: باید توجه داشت که بیشترین مراجعات به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مربوط به نزاع و درگیری است.
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