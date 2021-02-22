اردبیل در استقرار وارسال نسخ الکترونیکی رتبه اول کشوری را کسب کرد

وحید سید خلیل‌اللهی با حضور در دفتر خبرگزاری مهر استان اردبیل و گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نسخه پیچی الکترونیکی در بین طرف‌های بخش خصوصی به صورت صد در صد عملیاتی شده است، اظهار کرد: استقرار این امکان جدید در مراکز درمانی دولتی به صورت جدی در دستور کار است و اوایل سال آینده این امکان در بخش دانشگاه علوم پزشکی نیز فراهم خواهد شد.

وی با بیان اینکه استان اردبیل در بین استان‌های کشور موفق به کسب رتبه اول به خاطر استقرار و ارسال نسخ الکترونیکی شد، افزود: البته در ارزیابی‌های گذشته نیز با فاصله خیلی اندک از استان‌های دیگر در مقام‌های دوم و سوم قرار داشتیم.

مدیرکل بیمه سلامت استان اردبیل از تجویز کاملاً الکترونیکی ۸۰ درصد نسخ از سوی ۳۲۰ پزشک بخش خصوصی طرف قرارداد در استان اردبیل خبر داد و از همکاری صمیمانه پزشکان و مؤسسات تشخیصی درمانی استان قدردانی کرد.

کد ملی و کد رهگیری نسخه الکترونیکی برای نسخه پیچی در داروخانه‌ها الزامی است

سیدخلیل اللهی بعد از حذف کامل دفترچه‌های درمانی، کارت ملی را جایگزین دریافت خدمات درمانی از سوی بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت معرفی کرد و گفت: بیماران به هنگام مراجعه به پزشک و معاینه در مرحله تجویز دارو، آزمایش و رادیولوژی کد رهگیری نسخه الکترونیکی را به صورت پیامک به شماره همراه سرپرست خانواده دریافت خواهند کرد، ضمناً همین کد نیز از سوی پزشک به بیمار قابل تحویل است.

اختصاص شماره تماس ۱۶۶۶ برای پاسخگویی به سوالات

سیدخلیل اللهی جلوگیری از سوءاستفاده از دفترچه‌های بیمه درمانی از سوی اشخاص غیر صاحب دفترچه را از مزایای این طرح عنوان کرد و افزود: به هنگام تجویز هر گونه نسخه بلافاصله سرپرست خانواده در جریان استفاده از دفترچه قرار می‌گیرد و می‌تواند در صورت عدم مراجعه افراد تحت تکفل به پزشک و مراکز درمانی موضوع را از طریق ادارات بیمه سلامت و یا تماس با شماره ۱۶۶۶ پیگیری کنند.

وی ادامه داد: نسخه الکترونیک به محض تجویز توسط پزشک معالج به صورت الکترونیکی در تمامی داروخانه‌ها و مؤسسات پاراکلینیک قابل دسترسی بوده و بیمار با ارائه کدملی و کد رهگیری می‌تواند خدمات خود را از مراکز طرف قرارداد دریافت کند.

۲ گروه فعلاً از طرح نسخه پیچی الکترونیکی مستثنی هستند

مدیرکل بیمه سلامت استان اردبیل گفت: صندوق بیمه روستایی و بیمه شدگان نظام ارجاع یک فعلاً مستثنی بوده و کماکان همچون روال قبلی از دفترچه درمانی استفاده خواهند کرد.

سیدخلیل اللهی مشارکت طرف‌های قرارداد بخش خصوصی را در پیاده سازی این طرح بسیار مناسب ارزیابی کرد و افزود: سازمان بیمه سلامت نیز برای تشویق این بخش پرداخت هزینه‌های سهم بیمه را برای پزشکان و مراکز درمانی بخش خصوصی به روز انجام می‌دهد.

پرداخت ۵۷ میلیارد تومان در کمتر از ۴۵ روز به مراکز درمانی

مدیرکل بیمه سلامت استان اردبیل ادامه داد: ۵۷ میلیارد تومان از ۱۵ دی ماه تا کنون برای پرداخت هزینه‌های تعهد بیمه سلامت در استان اردبیل تأمین اعتبار و تخصیص داده شده است که این میزان پرداختی در مقایسه با سال‌های قبل کم نظیر است که نشان دهنده توجه ویژه مسئولین به بخش سلامت است.

سیدخلیل اللهی در بخش دیگری از سخنان خود به تداوم صدور دفترچه رایگان بیمه سلامت برای افراد فاقد بیمه پایه و نیز کسانی که اعتبار دفترچه درمانی سلامت آنان به اتمام رسیده خبر داد و گفت: با دستور ستاد ملی مقابله با کرونا اجرای آزمون وسع برای صدور دفترچه درمانی متوقف شده است و افراد تا اطلاع ثانوی می‌توانند دفترچه درمانی سلامت را دریافت کنند.

وی از پرداخت هزینه‌های درمان سرپایی دی ماه امسال به بخش خصوصی خبر داد و گفت: هزینه‌های بستری بیماران در بخش خصوصی نیز تا آخر آبان ماه پرداخت شده و برای پرداخت مطالبات بخش دولتی نیز تا پایان سال ابراز امیدواری کرد.

مردم قبل از نیاز به دفترچه درمانی آن را تهیه کنند

وی ادامه داد: متأسفانه بعضاً شاهد مراجعه بیمارانی هستیم که تهیه دفترچه درمانی را جدی نگرفته و بعد از بستری در بیمارستان و مراکز درمانی اقدام می‌کنند که خواهش می‌کنیم دفترچه درمانی را قبل از نیاز تهیه کنند.

مدیرکل بیمه سلامت استان اردبیل به آمار بیماران کرونایی تحت پوشش این بیمه نیز اشاره کرد و گفت: از اول سال تاکنون برای درمان هفت هزار و ۲۰۰ بستری شده کرونایی در استان اردبیل ۳۲ میلیارد تومان هزینه شده است.

هزینه درمان هر بیمار کرونایی ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان

سیدخلیل اللهی میانگین هزینه یک بار بستری بیماران کرونایی را در حال حاضر هفت میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بیان کرد و گفت: این رقم از ابتدای سال از یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به هفت میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در دیماه امسال افزایش پیدا کرده است که اگر این افراد فاقد دفترچه درمانی بودند مشکلات عدیده ای متوجه خانواده‌ها و بیماران می‌شد که به همین خاطر توصیه می‌کنیم از فرصت استفاده کرده و دفترچه بیمه درمانی تهیه و یا تمدید کنند.