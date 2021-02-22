منوچهر حبیبی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به شیوع ویروس جهش یافته کرونا در شهرستان آبیک اظهار کرد: ویروس کشنده کرونای انگلیسی در آبیک تحت کنترل صد در صدی است.

وی با بیان اینکه روستای حسین آباد کماکان در قرنطینه است و رفت و آمد به این روستا محدود و کنترل شده است، افزود: تا پایان هفته تست کامل مجدد از کلیه اهالی و ساکنین روستای حسین آباد آبیک انجام می‌شود و سپس در خصوص ادامه قرنطینه تصمیم گیری خواهد شد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار قزوین اضافه کرد: مهار کرونا به رفتار ما بستگی دارد و تا زمانی که از او به شایستگی میزبانی می‌کنیم و در محافل شلوغ همچون عروسی و میهمانی حضور پیدا کرده و یا ماسک نمی زنیم بدون شک او فعلاً میهمان ما خواهد بود.

وی با بیان اینکه کرونا روستا و شهر نمی‌شناسد تصریح کرد: همگان امروز شاهد هستیم که کرونای جهش یافته در حسین آباد، نه تنها یک استان بلکه یک کشور را به وحشت انداخته است.

حبیبی با بیان اینکه سرعت انتشار این ویروس همپای سرعت نور و باد است عنوان کرد: مراقبت و رعایت اصول بهداشتی از مهمترین نکاتی است که می‌تواند باعث مبارزه با این ویروس جهش یافته شود.

وی با اشاره به اینکه دو هفته کنترل طلایی را در پیش داریم، اضافه کرد: ابتدا باید از خودمان شروع کنیم و دستگاه‌های دولتی و ادارات باید خود را موظف به رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی بدانند.

جانشین ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا با بیان اینکه مراعات اصول بهداشتی حدود ۱۵ درصد کاهش یافته است، خاطرنشان کرد: عقب نشینی ما در رعایت اصول بهداشتی زمینه حمله مجدد کرونا را فراهم می‌کند و باید مراقب باشیم.

وی در پایان با بیان اینکه ترددها توسط ناجا باید کنترل شود و بازار نیز از ساعت ۸و نیم تعطیلی را آغاز کند، یادآور شد: امیدواریم تست گیری ها نیز توسط علوم پزشکی افزایش یابد تا با شناسایی بیشتر بیماران از شیوع آن جلوگیری کنیم.